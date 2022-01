Solo dos de seis tomógrafos funcionan en hospitales de la capital cruceña





03/01/2022 - 09:20:20

El Deber.- El sistema público del departamento cruceño enfrenta la mayor escalada de contagios de Covid-19 desde que comenzó la pandemia, y a eso se suma que la mayoría de los tomógrafos del sistema público de la capital cruceña están en mal estado, porque solo dos de seis están en funcionamiento. Estos equipos médicos, entre otros usos, permite diagnosticar el daño pulmonar de un paciente con coronavirus. En la capital cruceña hay seis tomógrafos en los hospitales de segundo y tercer nivel; sin embargo, solo dos están funcionando, porque cuatro están descompuestos y no han podido ser reparados ni reemplazados. Esta situación obliga a derivar pacientes al hospital San Juan de Dios, que recién esta semana, tras más de un año sin el servicio, estrenó uno de estos equipos. Otra alternativa para los que pueden costear el servicio es acudir al sistema privado, pero no todos pueden acceder, pues este estudio llega a costar entre Bs 400 y 600. Este problema perjudica a las personas que necesitan acceder a una tomografía. Los pacientes piden que las autoridades los habiliten lo antes posible, porque son necesarios en medio de esta pandemia. Solo uno en los de tercer nivel En los hospitales de tercer nivel hay un solo tomógrafo funcionando en el San Juan de Dios, pues el del Japonés está dañado. “Hoy por hoy este tomógrafo es el único funcionando al 100 por ciento de su capacidad en el sistema público. El equipo es de última generación, permite que los médicos tengan las imágenes de la tomografía en todos los servicios, ya no solo con placa, el médico podrá visualizar desde su teléfono”, destacó el secretario de Desarrollo Humano y Salud, Fernando Pacheco. El equipo se habilitó en coordinación con la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) y tiene capacidad para realizar 60 estudios por día. Sobre el equipo del Japonés, el director departamental de Gestión Hospitalaria, Edil Toledo, explicó que está en mantenimiento y se proyecta que en unos 20 días pueda ser habilitado. Toledo agregó que todos los pacientes que requieren el servicio, tanto de segundo como de tercer nivel, están siendo derivados al San Juan de Dios, por lo que el servicio está saturado. “Quiero que la población entienda que por más esfuerzo que se realice, si siguen aumentando los casos de coronavirus, no solo se saturarán las camas sino también los estudios, como las tomografías”, sostuvo. En los últimos días la Gobernación cruceña entregó varios equipos al hospital San Juan de Dios, por un valor de Bs 3 millones, con los que ya podrá ofertar cirugías laparoscópica y endoscopías. En los de segundo nivel Cuatro hospitales de segundo nivel, todos dependientes de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, contaban con estos equipos; sin embargo, tres están con desperfectos. El representante del sindicato de la Red de Salud Centro, Willian Flores, informó que en la Alcaldía de la capital cruceña les indicaron que no será pronta la reposición, pues les informaron que ya comenzaron con el proceso de compra de nuevos equipos, aunque demorará al menos cuatro meses.