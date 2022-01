Exalcaldes Castellanos y Terceros deben ir a juicios en enero por casos de hasta hace una década





03/01/2022 - 09:09:25

Opinión.- Los exalcaldes de la ciudad de Cochabamba Edwin Castellanos y Gonzalo Terceros deberán presentarse en juicios orales durante este mes de enero por casos que incluso datan de hace una década. Entre los casos de anteriores gestiones municipales están el denominado puente caído, el Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel y la Dirección Municipal de Salud (Dimusa). En días recientes, el actual secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Cochabamba, Orlando Vargas, explicó que hay juicios orales que serán presenciales. Enumeró las fechas de las audiencias, desde enero hasta junio de este 2022. Solo este mes hay tres programadas. PRIMERA La primera audiencias es sobre el puente caído en el sur de la ciudad. Está programada para el 10 de enero. Hace referencia al paso a desnivel de la avenida Independencia y 6 de Agosto. El proceso es en contra del exalcalde Castellanos (alcalde entre 2010 y 2015 por el del Movimiento Al Socialismo – MAS), además otras exautoridades y técnicos. Esta obra fue inaugurada el 19 de diciembre de 2014, cuando Castellanos ejercía como alcalde; y el puente colapsó el 22 de octubre de 2015. Pasaron más de seis años desde entonces. El proyecto fue adjudicado a la empresa Álvarez por un contrato de excepción, después que dos licitaciones se declararon desiertas. Demandó una inversión de casi 11.7 millones de bolivianos. Desde que el puente se hundió, pasaron por la Alcaldía, como máximas autoridades ejecutivas (MAE) José María Leyes, Karen Suárez, Iván Tellería y en la actualidad está Manfred Reyes Villa. Hasta la fecha, no se resolvió el caso; pero, ya existe fecha de juicio. En marzo de marzo de 2019, luego de tres años y cinco meses de investigaciones, el Ministerio Público concluyó que en el caso del puente caído se cometieron al menos tres delitos: incumplimiento de deberes, incumplimiento de contrato y conducta antieconómica, por lo que acusó a los involucrados en la contratación y ejecución de la obra. Entonces apuntó como responsable al exalcalde Castellanos, quien era el responsable del proceso de contratación desde el inicio hasta el final. Pero, también fueron comprometidos en el caso un exoficial Administrativo de la Alcaldía, el exfiscal de obra y el representante de la constructora Álvarez. El Ministerio Público argumentó su acusación señalando que el colapso del puente evidenció que la empresa incumplió diversas cláusulas del contrato de excepción. Otra persona implicada fue el exconsultor del municipio y supervisor de la ejecución del proyecto, para quien la Fiscalía observó que incumplió sin justa causa el contrato de supervisión del paso a desnivel de la avenida 6 de Agosto e Independencia que lo obligaba a estar supervisando. Los fiscales hallaron entonces evidencias de que el profesional dictaba clases en universidades en La Paz cuando debería estar en la obra, y delegaba sus funciones a otros ingenieros. En mayo de 2016, durante la gestión del exalcalde José María Leyes, se hizo la demolición de la plataforma dañada. En octubre de 2018, la empresa constructora sorprendió al plantear la reposición de la parte dañada del puente caído con aportes provisionales de todos los actores involucrados. La reconstrucción de la plataforma central tendría un costo de 2 millones de bolivianos. La propuesta fue rechazada por algunos de los involucrados y las autoridades municipales de entonces. SEGUNDA La segunda audiencia de juicio oral contra un exalcalde de la ciudad está programada para el 17 de enero. Hace referencia al caso Dimusa; esta audiencia de juicio será en contra del exalcalde Terceros (alcalde entre 2006 y 2010 por Ciudadanos Unidos - CIU). El tema hace referencia a la creación, aparentemente ilegal, de Dimusa en la gestión de Terceros. Los delitos por los que se le acusa son malversación, resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes. Este tema estuvo incluido entre los 300 procesos judiciales por corrupción e incumplimiento de deberes impulsado por la Dirección Jurídica de la Alcaldía de Cochabamba durante el año 2012. Dimusa fue uno de los casos más relevantes de aquellos años. TERCERA También para el 17 de enero, a las 09:00 horas, está programado el juicio por el caso de la construcción del Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel contra el representante legal de la empresa Consval. En este caso, la Fiscalía sumó más de 100 pruebas documentadas, además de testigos. El caso data de 2011, cuando se suspendieron las obras del hospital tras haberse detectado irregularidades en el diseño, construcción y estructura, que quedó en obra gruesa. En el proceso se estimó un daño económico ocasionado al municipio por los desembolsos a la empresa contratista Consval que suman más de 3.8 millones de bolivianos. Aquella obra demandó a la Alcaldía de Cochabamba una inversión de 6 millones de bolivianos. Comenzó a ejecutarse en 2008, durante la gestión de Terceros. En 2011, el Hospital del Niño pasó a la administración de la Gobernación de Cochabamba en cumplimiento de la Ley Marco de Autonomías, que establece la transferencia de los establecimientos de salud de tercer nivel a los gobiernos autónomos departamentales. Cuando Reyes Villa comenzó su gestión, en mayo de 2021, lamentó la situación en la que sigue la construcción del Hospital del Niño y que no pueda ser utilizada de ninguna forma, debido a su severo deterioro. Dijo que ese edificio no sirve, “ni siquiera para un edificio administrativo”. Entonces expresó que tendría que demolerse. Además de estos juicios, las autoridades municipales dieron a conocer fechas para más casos, hasta junio, contra exautoridades y otras personas.