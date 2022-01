Angélica Sosa difunde detalles del acuerdo de gobernabilidad con la UCS





03/01/2022 - 09:04:50

El Deber.- La ex alcaldesa interina del municipio de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, señaló a través de una carta, que hubo un acuerdo de gobernabilidad, durante el tiempo que fue parte del Concejo Municipal, entre la agrupación política del exalcalde Percy Fernández Añez, Santa Cruz Para Todos (SPT), y el partido del alcalde Jhonny Fernández, Unidad Cívica Solidaridad (UCS). La carta de Sosa, que se encuentra con detención preventiva en Palmasola desde el pasado 23 de diciembre, fue publicada ayer en la tarde, a través de las redes sociales de la agrupación política, SPT. La exalcaldesa es investigada junto a Antonio Parada, Guillermo Parada, Julio Herbas y su esposa, Javier Cedeño, Javier Carrasco y el exalcalde Percy Fernández, por el caso de los 800 ítems fantasmas. “Sí tuvimos un acuerdo con la UCS, con la presencia de Freddy Teodovich, Juan Subirana, Carlos Subirana Gianella, Romel Porcel y mi persona, en la casa de Johnny Fernández y firmamos este acuerdo de gobernabilidad (…). Esa noche el acuerdo fue por cuotas de poder y pegas (gente que trabaje y que no sea sinvergüenza). Lo cuento por tanta mentira e hipocresía de esta gente”, dice parte del texto escrito por la exautoridad municipal. Sosa también agregó que en todos los años que estuvo como concejal, no se registraron pactos con el Movimiento Al Socialismo (MAS), sino que hubo solamente una relación de coordinación entre entes de Estado. “Estos momentos (ahora) son absolutamente políticos y mediáticos, donde la presunción de inocencia no existe y se sentencia a la gente sin asco y sin ningún derecho a nada”, complementó la exalcaldesa interina. En una anterior carta, dada a conocer el 1 de enero, Sosa aseguró que es víctima de un supuesto plan que tendría como finalidad encerrarla y enterrarla políticamente para tapar la “corrupción” que supuestamente se estaría registrando durante la gestión del actual alcalde Jhonny Fernández. “La prensa y sus distintas fuentes, peor que suchas, los oportunistas políticos, informantes y personas de distintas índoles inician esta pesadilla, pesadilla cargada de odio, mentiras, montajes y sobre todo un plan macabro llamado Tiburón, que era tirar mi cadáver político a los tiburones para tapar la corrupción del alcalde Johnny Fernández, y lo denuncio con nombre y apellido: el contrato millonario de la basura y sus faltas tremendas que lo transforman en un contrato lesivo al Estado, sin boletas de garantías de ley”, concluyó. EL DEBER intentó contactarse con representantes del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, pero ninguno estaba disponible argumentando que se encontraban en reunión de gabinete. Detención por 60 días Uno de los investigados por el caso ítems fantasmas, Guillermo Parada Vaca; hermano del ex director de Recursos Humanos de la comuna, deberá cumplir dos meses de detención preventiva en Panamá, donde fue retenido el pasado 30 de diciembre al intentar tomar una conexión aérea a los Estados Unidos. EL DEBER conoció, a través de la Cancillería y la Policía, Parada Vaca tiene una orden de detención judicial de carácter formal por 60 días, tiempo que la justicia panameña otorga a cualquier ciudadano que es retenido cuando desde su país de origen solicitan su extradición por causas penales. Con respecto al exfuncionario municipal, Antonio Parada Vaca, desde el Gobierno informaron que continuaría en Brasil tramitando su refugio político ante la Comisión Nacional del Refugiado (Conare). La solicitud fue realizada el 21 de diciembre, junto a su hermano Guillermo, argumentando que en Bolivia eran “perseguidos políticamente”. Interpol activó el sello rojo para ambos hermanos. El exministro y abogado internacionalista, Hugo Siles, explicó que el procedimiento de extradición activa, la que está aplicando Bolivia, tiene 21 pasos que deben ser desarrollados para que concluya con la extradición. “El señor (Guillermo) Parada estará detenido esos 60 días, hasta que se culmine el trámite, (…) cuando hay solicitud de extradición y la Fiscalía la aceptó, (Guillermo Parada) no puede estar sujeto a otros beneficios, por ejemplo, de asilo o de refugio”. INVESTIGACIÓN El concejal por la alianza Comunidad Autonómica (C-A), Juan Carlos Medrano, dio a conocer que en las investigaciones sobre el caso de los ítems fantasmas, se identificaron 866 contratos, entre el 2016 y 2018, que confirmarían una alianza entre Santa Cruz Para Todos (SPT) y el Movimiento Al Socialismo (MAS) en la comuna.