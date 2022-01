Salud: Combinación de vacunas favorece a una mejor respuesta contra las nuevas variantes del COVID-19





02/01/2022 - 20:02:23

ABI.- La combinación de vacunas anticovid de diferentes farmacéuticas proporciona un “booster” (refuerzo) que favorece una mejor respuesta en contra de las nuevas variantes de la enfermedad, así lo afirmó este domingo la viceministra de Promoción y Vigilancia Epidemiológica, María Renee Castro, quien consideró a la combinación como una “ventaja” que tiene Bolivia. “La combinación de vacunas nos genera un booster, es decir se potencia mucho más el sistema inmunológico para luchar contra las nuevas variantes. Eso es justamente lo que se ha empezado a postular hace unos meses atrás; por lo tanto, no estén esperando que su tercera dosis sea la misma que la primera y la segunda, vayan y aplíquense la que está disponible, en este caso la que más estamos utilizando por el beneficio es AstraZeneca, y para el resto de la población que tiene AstraZeneca tenemos y vamos a tener disponible la Moderna”, dijo. Castro, entrevistada en el programa “Las 7 en el 7” de Bolivia Tv, consideró una ventaja del país el hecho de no haber aplicado una vacuna homogénea, porque la combinación permite “una diversidad a nivel inmunológico” que refuerza el bloqueo de nuevas variantes. “Una de las grandes ventajas de nuestro país, además, en ese tema, ha sido justamente no haber tenido una vacuna homogénea. Nosotros no solamente hemos trabajado con una línea de vacunas para inmunizar a nuestra población, sino el hecho de manejar el portafolio de vacunas nos ha generado muchos beneficios a nivel de la población; es decir, hay una diversidad a nivel inmunológico que está generando, de alguna forma, también ese bloqueo, es algo muy positivo”, sostuvo. Agregó que lo importante es combinar las vacunas; por lo tanto, la mayor cantidad de población que se hubiera vacunado con Sputnik, con Sinopharm, con Pfizer, o con cualquier otra, debe obtener la AstraZeneca como dosis de refuerzo; y, en el caso de las vacunas Moderna, irá al refuerzo de quienes usaron las AstraZaneca. “Es decir, mientras más combinemos las vacunas, es mejor, porque obtenemos un beneficio de dos plataformas diferentes”, declaró Castro.