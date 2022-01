70% de padres dicen que enviarán a sus hijos a clases sólo si están vacunados





Página Siete.- La mayoría de los padres de familia consultados aseguraron que enviarán a sus hijos a las clases presenciales sólo si están vacunados contra la Covid-19, de acuerdo con la más reciente encuesta que Cultura Interactiva realizó para Página Siete. Cuando se preguntó a los encuestados que tienen hijos en edad escolar ¿Usted enviaría a sus hijos al colegio si se reabren las clases presenciales? El 70% de las personas consultadas respondieron que sí, pero sólo si están vacunados contra el coronavirus. El 16,9% aseguró que sí, aunque no estén vacunados. El 13,1% dijo que no. En la siguiente consulta ¿Usted cree que deben reiniciarse las clases presenciales? Del total de encuestados, el 68,3% respondió que sí. El 31,7% indicó que no. Entre los consultados con hijos en edad escolar, el 73,8% cree que deben reiniciarse las clases presenciales. El 26,2% dijo que no. El trabajo de campo se realizó del 7 al 12 de diciembre del año 2021 en Bolivia. El sistema de consulta fue online. (Ver punteo) Para Franklin Gutiérrez, presidente de la Junta Nacional de Padres de Familia de unidades educativas públicas , los resultados de la encuesta revelan una de las principales preocupaciones de los papás: la necesidad de volver a las clases presenciales para mejorar el nivel académico de los estudiantes porque en 2020 prácticamente no pasaron clases por la clausura adelantada de la gestión y en 2021 la modalidad virtual no funcionó por la falta de conexión a internet y la carencia de equipos. “No hay que olvidar que hubo una pérdida de casi tres años y eso es irreparable. Nuestros hijos -principalmente los bachilleres y los que están ingresando a primaria- son los más perjudicados”, explicó a Página Siete Gutiérrez. Según el representante del sector, muchos de los padres saben que “evidentemente, la vacuna es muy importante para volver a las clases (presenciales) y para que sus hijos tengan una mejor educación”. Pero, de acuerdo con el dirigente, ahora y con los recientes reportes del incremento de casos positivos en La Paz y en el país, es posible que “muchos papás ya no estarán seguros de enviar a su hijo a clases presenciales”. Gutiérrez dijo que el sector conoce que el gobierno alista el retorno a las clases para este 2022 con las tres modalidades que se aplicaron en la gestión anterior. “Tenemos entendido que el Ministerio de Educación está volviendo a hacer las cartillas y está pretendiendo hacer nuevamente clases presenciales, semipresenciales y a distancia, por lo que no se garantiza que nuestros hijos retornen a las aulas (...)”, sostuvo. Respecto a los datos de la encuesta, Noel Aguirre, pedagogo y exviceministro de Educación Alternativa y Especial del Ministerio de Educación, indicó que “lo primero que se debe tener muy claro que el tema educativo es una responsabilidad absolutamente de todos”. “Tiene que ver con las autoridades, los directores de unidades educativas, los maestros, los estudiantes y los padres”, dijo. Según Aguirre, el hecho de reiniciar clases presenciales es una corresponsabilidad absolutamente de todos y no es lo que uno le pide al otro. “Es un tiempo donde unos y otros tenemos que colaborar, cada uno con el rol que corresponde. En ese sentido, el gobierno tendrá que seguir proporcionando vacunas, pero los papás también realizarán todo lo que sea necesario para orientar, reflexionar y guiar para que su hijo se pueda vacunar”, dijo. El experto explicó que se deben generar condiciones para garantizar las clases de manera presencial. Los maestros, directores y autoridades deben poner su contraparte y pensar en el bien mayor -dijo- porque son dos años de pandemia, en el primero los estudiantes no pasaron clases y en el segundo sí, sin embargo, por medios virtuales y de comunicación. “Pero es indudable que hay que mejorar la calidad educativa. La única manera de mejorar es con una clase presencial”, aseguró. Según Leandro Mamani, secretario ejecutivo de la Federación del Magisterio Urbano de La Paz, los resultados de la encuesta reflejan lo que piensan los padres, pero también los maestros. “Estamos seguros que la clase presencial es la modalidad adecuada para llevar adelante la educación en el país (...) Es la modalidad que nos permite a nosotros llegar de alguna manera con educación de calidad”, sostuvo. Mamani dijo que la vacuna es una parte importante para el retorno a las clases presenciales y la otra parte es que el gobierno dé las condiciones materiales para volver a las aulas. “Por ejemplo: debe entregar alcohol en gel, barbijos y cámaras de desinfección, pero fundamentalmente pueda dotar de agua potable ya que en las escuelas de las provincias, no t1ienen”, sostuvo.



Ficha técnica Firma La empresa que realizó la encuesta fue Cultura Interactiva.

Trabajo de campo 7 al 12 de diciembre del 2021.

Diseño muestral Estratificado. Datos ponderados según departamento, sexo, edad, nivel educativo.

Universo Población de al menos 18 años residente en hogares particulares con acceso a internet desde PC hogareña o teléfono móvil inteligente.

Nivel confianza 95%

Tamaño de la muestra 1.000 casos

Instrumento Cuestionario estructurado

Sistema de consulta Online