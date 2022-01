Denuncian que el MAS usa caso ítems para someter a Santa Cruz





02/01/2022 - 19:58:21

Los Tiempos.- El estallido del denominado caso ítems fantasma es utilizado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) para cuestionar el “modelo cruceño” e indicar que está agotado. Analistas y políticos de oposición consideran que es una exageración descalificar a toda una región, el polo de desarrollo de Bolivia, por actos de corrupción que es general en el país, pero particularmente es la excusa para someter políticamente a “un poder fuerte” que no está de acuerdo con lo que dice el Gobierno central. “La corrupción, como lo acontecido en el municipio de Santa Cruz es parte inherente de todo el sistema de funcionamiento estatal que vivimos. Cabe señar que al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS) se han dado, se dan y seguramente existen casos de corrupción. Entonces son temas globales que merecen un tratamiento global, pero que en sí no invalidan una u otra opción políticamente”, refiere el historiador e indianista Pedro Portugal. Agregó que “un poder central ineficiente que tiene como única forma para enfrentar a una región contestataria o una contestación no es mostrarse superior ni asimilarlo de alguna manera, sino tratar de eliminarlo o tratar de manipularlo”. El analista y abogado constitucionalista Paul Antonio Coca señaló que el MAS aprovecha el momento para hacer lo que en las elecciones no pudo, copar la gobernación y el municipio. “Todo esto es el fiel reflejo de cómo está políticamente el país. Hemos llegado al extremo en donde las instituciones públicas están por los suelos. Esto es un fiel reflejo de como está el país”, sostuvo. La politóloga Patricia Velasco sostiene, de manera coincidente, que el tema de los ítems fantasma “sólo es un pretexto que utiliza MAS contra una de las regiones que le hace contrapeso a la acción hegemónica que busca implementar el partido gobernante, que durante los 14 años de gobierno de Evo Morales, estuvo bajo un fuego cruzado, con casos como el denominado hotel Las Américas, juicio al exgobernador Rubén Costas, por la aprobación autonómica y otros”. “Hay un bloque hegemónico estatal consolidado en el país, producto de la aprobación de una nueva Constitución, que se puede corroborar por la vigencia de un discurso ideológico, una identidad colectiva, una voluntad popular que encarna el MAS, la consolidación de una clase dirigente; la articulación del bloque discursivo indígena campesino en el contexto inmediato de los últimos 14 años para llevar a adelante el denominado proceso de cambio en Bolivia que busca consolidar en Santa Cruz, un departamento que resiste la imposición central”, dijo. Son parte La diputada por Creemos María René Álvarez Camacho refiere que el MAS aprovecha el caso de corrupción para amedrentar y doblegar al pueblo cruceño. “Me molesta mucho que hablen de Santa Cruz. Si bien hay un puñado de mafias, que obviamente tienen que ser investigadas, prácticamente pienso que la mayoría de parte de estos delincuentes o personas que atentan los recursos del Estado son parte del mismo Movimiento Al Socialismo (MAS). No existiría corrupción si no hubiera la venia del poder central. En este caso, en el municipio de Santa Cruz ha habido pactos con el Gobierno central; sin embargo, en ninguna de las listas que publican y todo este show que político están haciendo es para atacar a Santa Cruz, pero no se debe generalizar un municipio, un departamento de ser corrupto”, sostuvo. El senador de Creemos Erik Morón dijo que Santa Cruz no se mancha por los actos de corrupción de una o dos personas, porque la pujanza de este departamento está en su gente que, además, es la fuerza de la democracia de Bolivia. “Santa Cruz ha demostrado que no sólo es el poder de la democracia en el país, también es el motor económico del desarrollo productivo de todo nuestro país. Por más que el MAS intente manchar a Santa Cruz, Santa Cruz no se mancha, Santa Cruz crece, avanza y seguirá siendo el proveedor del 70 por ciento de los alimentos en nuestro país”, resaltó el legislador oriental. Agregó que el MAS no va a poder manchar la institucionalidad cruceña, a pesar de la instrumentalización de la justicia para estigmatizar a Santa Cruz, porque, además, el poder de la gente no lo va a permitir. En ese contexto, la diputada Khaline Moreno, subjefa de Creemos en Diputados, dijo que el caso “ítems fantasma” fue politizado por MAS, utilizándolo para atentar contra Santa Cruz, por lo que rechazó las declaraciones de Evo Morales en sentido de que se trata de un sistema de corrupción de la oligarquía cruceña. “El MAS atenta ahora contra Santa Cruz. Este tema está totalmente politizado, es por eso que nosotros rechazamos las declaraciones del señor Evo Morales (…). Si hablamos de corrupción, ellos tendrían que agachar la cola. A nuestros colegas no se les ha demostrado nada”, señaló al referirse sobre la sindicación de que algunos legisladores de este frente estarían involucrados en este caso. El expresidente y líder del MAS Evo Morales escribió en su cuenta de Twitter que el caso ítems fantasma “demuestra la existencia de un sistema perfeccionado de corrupción de algunos políticos de la oligarquía cruceña que durante años robaron la plata del pueblo”. Antecedentes En su momento, el politólogo y sociólogo Juan Pablo Marca, formado en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), señaló que en Santa Cruz se tuvo “la virtud de construir un bloque regional que articulaba a intelectuales, organizaciones, instituciones y empresarios de Santa Cruz, pero que en un segundo momento, en realidad fue la articulación de un bloque contra hegemónico que fue derrotado en este periodo con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado y los tipos de autonomía”. “Modelo agotado” El vocero presidencial, Jorge Richter, consideró que existe un “modelo agotado” en la ciudad de Santa Cruz, tras haberse destapado el escándalo de corrupción al interior de la alcaldía de la capital cruceña. “Ese modelo agotado está caracterizado por la presencia de clanes familiares, de sectores del formato de logias, de sectores empresariales, políticos y sociales que han logrado apropiarse y monopolizar el control de las instituciones en Santa Cruz, de Saguapac, de Cotas, de la CRE, de los colegios de profesionales, de las cámaras industriales”, sostuvo Richter en contacto con Erbol. Al respecto, el historiador Portugal dijo “no creo que esté agotado el modelo de Santa Cruz, porque es exitoso económicamente, solamente que obedece a condiciones concretas de su lugar, de su propios dirigentes; mientras en La Paz están empeñados en crear otro modelo y que sean otras formas de lógica incluso. No se trata, a mi modo de ver, de que uno esté acabado, sino cuál se manifiesta eficiente en la situación actual, y en ese nivel no creo esté agotado, deprimido o que se haya resuelto las alternativas que puede haber en Santa Cruz”, dijo. El constitucionalista Coca, de igual manera, cuestionó la posición expresada por el MAS respecto a que el modelo productivo está agotado y no reconocer que es “un modelo que es exitoso y se observa en las cifras oficiales, en cuanto a impuestos, producción y otros”. EN BUSCA DE ARMAR “UN NUEVO CASO TERRORISMO” La diputada por Creemos, María René Álvarez Camacho, sostiene que el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), desde Evo Morales, busca el control de Santa Cruz a través de diferentes acciones, como el montaje de los casos Terrorismo I y II y la matanza en el hotel Las Américas, y que ahora busca instalar otro caso terrorismo con el pretexto de corrupción, pero además con la presencia de grupos delincuenciales del MAS, los denominados interculturales para tomar tierras en la región cruceña. “Ellos están avalando confrontar, atentar, atacar al pueblo cruceño y sabemos muy bien de todo lo que quieren hacer en Santa Cruz. Muestra de ello es la fuerza delincuencial que ellos están avalando a estas milicias armadas que están dentro del territorio cruceño, porque son acólitos del Gobierno, al MAS, son las bases políticas éstos que se hacen decir interculturales para defenestrar al departamento de Santa Cruz, son delincuentes, grupos armados que amedrentan y que quieren tomar la tierra de los cruceños a toda costa, de la vida de quien sea y de lo que sea, entonces, quieren tomar el departamento de Santa Cruz a la fuerza, con sus milicias armadas, quieren entrarse a la institucionalidad cruceña”, sostuvo. Agregó que además desean aprovecharse para tratar de meter sus manos en COTAS, CRE, Saguapac, y todas las cooperativas cruceñas. INTERCULTURALES AGREDEN A AYOREOS Mauricio Picaneray, quien forma parte de la comunidad ayorea 27 de Mayo, en el municipio de Pailón, Santa Cruz, denunció la invasión y agresión de campesinos interculturales a esta comunidad con armas de fuego, asustando a las familias indígenas y quemando sus pertenencias. “Al momento, la comunidad está en cenizas: volvieron los interculturales y lo quemaron todo”. MASACRE DE TEREBINTO El historiador e indianista Pedro Portugal señala que estas contradicciones entre Gobierno central y Santa Cruz son santiguas y que datan desde la década de los 50. “Recordemos el periodo de 1956: sucedió lo mismo, en unas acciones, incluso cuando eran bastiones del MNR, porque en 1949 cuando la guerra civil que hubo tuvo como su epicentro al departamento de Santa Cruz, pero luego se daría la masacre de Terebinto”, dijo. El 19 de mayo de 1958 se registró uno de los hechos de barbarie más crueles de la historia de Santa Cruz: la “Masacre de Terebinto”, impulsada por el Gobierno nacional de aquella época, el MNR . “Las luchas por las regalías petroleras de 11 por ciento fueron el detonante, en esa época llegaron 10 mil ucureños (Cochabamba) a Santa Cruz en busca de falangistas y unionistas, allanaron viviendas y asesinaron a varias personas de manera cruel: les abrieron los intestinos, les cortaron la lengua y les sacaron los ojos”, relató. SE REPITE LA HISTORIA Carlos Dabdoud Arrien señala que, a más de medio siglo de la Masacre de Terebinto, el pueblo cruceño vive una situación muy parecida. Un Gobierno fuertemente centralista con principios autocráticos y despóticos, ejercitando una política tipificada como “terrorismo de Estado”, busca amedrentar al pueblo cruceño, a sus autoridades y dirigentes. “Es bueno refrescar la memoria de lo que ocurrió en Santa Cruz en los 50. El slogan de aquellos tiempos fue ‘agua, pavimento y luz pa’ Santa Cruz’, y triunfamos. Hoy, con una población de más de 3 millones y medio en el departamento, el grito es ‘democracia, libertad y autonomía’”. Sin embargo, el departamento de Santa Cruz busca ser copado territorialmente por un turbión de colonizadores a través de la quema, más fuego, roza y loteamientos, el proyecto de poder hegemónico que el MAS ha ido diseñando en los 14 años que llevo gobernando Morales.