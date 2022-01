Exportaciones de Bolivia superan los $us 9.900 millones, el más alto de los últimos tres años





02/01/2022 - 19:47:27

ABI.- El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, informó este domingo que las exportaciones de Bolivia, a noviembre de 2021, superaron los $us 9.900 millones, el registro más alto de los últimos tres años, con un superávit comercial mayor a $us 1,7 millones. “Con esperanza, trabajo y, sobre todo, con unidad, así comenzamos este 2022. A noviembre de 2021, nuestras exportaciones superaron los $us 9.900 millones, el más alto en tres años, con un superávit comercial de $us 1.729 millones”, publicó en su cuenta de Twitter. En la víspera, el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, sostuvo que la buena política exterior comercial permitió a Bolivia batir un récord de exportaciones en la gestión 2021, prevista hasta diciembre, con $us 10.000 millones. "Las exportaciones van a llegar alrededor de los 10 mil millones de dólares, es una cifra que no se alcanzaba desde el año 2014, vamos a batir un record después de muchos años en exportaciones y eso nos deja además una balanza comercial positiva de más de 1.500 millones de dólares, después de ocho años que no teníamos un saldo positivo para nuestro país", indicó. Dijo que no solo se registró un crecimiento en el valor de las exportaciones, sino que también se incrementó el volumen de las mismas. Blanco resaltó que Bolivia obtuvo reconocimientos internacionales por la calidad del cacao boliviano, que permitirá su exportación a mejores precios. Adelantó que se tiene proyectado, a través de la apertura de mercados, llegar con el vino boliviano al mercado europeo.