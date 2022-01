China consolida su dominio sobre la explotación de tierras raras creando una gigantesca compañía estatal





02/01/2022 - 09:30:39

RT.- El Gobierno chino fundó el 23 de diciembre la empresa estatal China Rare Earth Group con el fin de mantener el dominio en la cadena de suministro global de metales estratégicos provenientes de la explotación de las tierras raras por parte del país asiático, informa CGTN. La nueva entidad es una fusión de activos de tierras raras de las principales empresas estatales, que incluyen a Aluminum Corporation of China, China Minmetals Corporation y Ganzhou Rare Earth Group, además de las firmas de investigación China Iron & Steel Research Institute Group y Grinm Group Corporation. La Comisión de Supervisión y Administración de Activos de Propiedad Estatal del Consejo de Estado de China será la encargada de vigilar directamente a la nueva empresa, la cual se enfocará en la investigación, exploración, fundición y procesamiento de forma profunda de las tierras raras para la aplicación de nuevas tecnologías y materiales. ¿Qué son las tierras raras? Las tierras raras son un grupo de 17 elementos que incluye el escandio, el itrio y 15 lantánidos. El nombre es engañoso, puesto que no son tierras sino metales que en condiciones naturales casi siempre están oxidados. Además, no todos ellos son realmente raros, ya que, por ejemplo, el cerio es el 25.º elemento más abundante en la corteza terrestre, comparable en este aspecto con el cobre, indica el geólogo Manuel Regueiro y González-Barros. Lo que los hace importantes es que, gracias a una estructura similar de las capas de electrones, comparten algunas características químicas y físicas. En particular, tienen propiedades magnéticas y conductoras que se emplean en una amplia gama de productos, incluidos los tecnológicos, desde componentes de automóviles eléctricos y pantallas táctiles para teléfonos inteligentes hasta sistemas de defensa antimisiles. De acuerdo con el último reporte del Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés), en 2020 en el mundo se extrajeron 240.000 toneladas de tierras raras, 140.000 de ellas en China, según una cuota establecida por Pekín. Estos datos son consistentes con los de un informe publicado el pasado junio por la Casa Blanca, que estima que China controla el 55% de la minería de tierras raras. Además, evalúa que el país asiático es responsable del 85% del proceso de refinación de estos elementos. En cuanto a las reservas estimadas, China cuenta con 44 millones de toneladas, más de un tercio de los depósitos explorados mundialmente. De este modo, los cambios en la producción de tierras raras chinas tendrían un impacto en ese sector crucial de la economía global, opinan los expertos. "Una carta de triunfo en la competencia global" En el 2021, las compañías que se fusionaron en China Rare Earth Group obtuvieron el 31 % de las cuotas nacionales chinas en minería y el 29 % en la fundición de las tierras raras. Por lo tanto, su unificación "aumentará aún más la concentración industrial, lo que ayudará a forjar una carta de triunfo en la competencia global de recursos", dijo a South China Morning Post el analista del banco de inversión y corretaje China Galaxy Securities, Yan Yulu. Según el experto, la medida "creará ventajas estratégicas para China" y "está en línea con los mejores intereses del país". El investigador jefe de China Enterprise Research Institute, Li Jin, coincide con Yan y opina que la fusión era necesaria para reforzar las posiciones de los productores chinos. "La consolidación anterior en seis grupos no logró resolver problemas como la competencia nacional homogénea y la brecha tecnológica con sus pares extranjeros en términos de sectores descendentes. China necesita un líder de la industria para participar en la competencia internacional", señaló el experto, e indicó que el dominio en el mercado de tierras raras tendrá un papel crucial en la rivalidad entre Pekín y Washington.