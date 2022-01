Santa Cruz: Pacientes rebasan servicios y la exigencia del certificado hace repuntar la vacunación





02/01/2022 - 08:39:37

El Deber.- La explosión de casos de coronavirus en los últimos días, que rebasaron la capacidad de diagnóstico en la capital cruceña, también ha saturado los servicios de atención de emergencia, porque están recibiendo el doble de pacientes que hace un mes. Las farmacias de los hospitales están agotando la disponibilidad de medicamentos antes de lo previsto. En medio de todo esto repunta la vacunación en el país, luego de la puesta en vigencia del Decreto Supremo 4641, que rige desde este 1 de enero del 2022. La normativa establece que se exigirá la presentación del carné de vacunación en entidades financieras, públicas y todos los sitios de comercios. La gente nuevamente se volcó a los puestos de vacunación y este miércoles 29 de diciembre, en el país se contabilizaron 76.861 dosis aplicadas, una cifra diaria que no se registraba desde el 30 de agosto de 2021. Del grupo de beneficiarios de ese día récord, casi 45.000 personas comenzaron su esquema de vacunación. En el último día del 2021, el Ministerio de Salud y Deportes reiteró que aún en el país no se detectó la variante Ómicron, pero que está predominando la Delta, que entre junio y julio causó estragos en la India. Repuntó la vacunación En la capital cruceña, en noviembre los centros de vacunación estaban sin demanda con pocas personas a la espera de dosis. Sin embargo, en los últimos días nuevamente hay filas. El director del centro municipal del DM 10, Víctor Hugo Áñez, remarcó que después del anuncio del Gobierno nacional de establecer como exigencia el requisito aumentó la demanda de pacientes que a diario buscan la inmunización. En el ingreso del centro, el miércoles pasado unas 100 personas estaban en fila a la espera de dosis mientras que, a inicios de diciembre, debido a la baja demanda, los pocos interesados no necesitaban hacer fila. “Con este anuncio nos dimos cuentan que las personas de todas las edades para empezar su vacunación”, destacó. El gerente de la Red Centro, Gabriel Suárez, confirmó que en estos días aumentó la demanda tanto en primeras, segundas y terceras dosis. En diciembre el promedio diario de vacunación en Santa Cruz superó los 25.000 inmunizados, mientras que en noviembre era menos de la mitad, pues solo se alcanzó a 10.000. De acuerdo al informe de vacunación del Ministerio de Salud y Deportes, en los últimos días, las personas que más iniciaron el esquema de vacunación están en el rango entre 18 años y 50 años. Y a este grupo, se suma la demanda de menores de 5 a 11 años, que recién desde diciembre tienen habilitada la vacunación. Servicios saturados El representante del sindicato de la Red de Salud Centro, Willian Flores, indicó que es histórico el colapso que se registra estas semanas en los centros de primer nivel, pues un médico está atendiendo a diario el doble de pacientes en emergencia, para abastecer incluso el personal de consulta externa. “La gente llega y se amontona y hay que atenderlos”, reconoció quien atiende en el centro de primer nivel, Virgen de Cotoca. A los servicios de salud, además de pacientes covid, están llegando desde este mes enfermos con influenza, enfermedad que en esta época registra un repunte, lo que complicó aún más la capacidad de respuesta del sistema de salud. En el hospital Pampa de la Isla, que es de segundo nivel, el servicio de internación está lleno y en emergencia hay diez espacios de observación, y todos ocupados. “No hay cómo habilitar más espacios, porque ahora tenemos mucho personal enfermo”, dijo un profesional del hospital. Este hospital tiene bajas de personal, un total de 20 personas de servicios como emergencia, ginecología y cuidados intermedios, por lo que disminuyeron la oferta de algunos servicios. En emergencia, ante las bajas, el jefe médico y el director del hospital también tienen que brindar apoyo. El director del DM 10 indicó que la atención de consulta externa de pacientes Covid-19 con síntomas leves aumentó al doble en el último mes del año, porque ahora atienden cerca de un centenar de pacientes por jornada, incluso se debe solicitar a diario hasta a cinco enfermos retornar al día siguiente. “En consulta externa estamos atendiendo el doble de pacientes positivos a Covid”, dijo. Ante la explosión de contagios, los primeros en saturarse fueron los hospitales de tercer nivel donde a las dificultades para responder a la demanda se suman los contagios de médicos. Solo en el Oncológico hay 30 profesionales contagiados y en el Japonés, 50. El reclamo cruceño al Gobierno nacional fue la asignación de más personal. Al respecto, el ministro de Salud y deportes, Jeyson Auza, se comprometió a habilitar el hospital de tercer nivel de Montero, espacio que está cerrado desde octubre, por refacción. La crisis en las farmacias El dirigente médico de la Red Norte, señaló que por la alta demanda de pacientes se están quedando sin medicamentos en farmacias. “El tema de medicamentos, es un problema ahora. Los anaqueles de las farmacias ya están vacíos”, explicó, quien es personal del centro Virgen de Cotoca, en el servicio de emergencia. Detalló que los medicamentos que más faltan son antibióticos y corticoides, todos de entrega gratuita a través del Sistema Único de Salud (SUS). En la Pampa de la Isla también faltan medicamentos, entre estos fentanilo y midazolam, sedantes que se usan para los pacientes de cuidados intermedios. En respuesta, el secretario municipal de Salud de la capital cruceña, Roberto Vargas, aseguró, que ya se concretó la compra de más medicamentos Covid-19, por Bs 9 millones y están a la espera de la entrega que se tiene prevista para estos días. “Esa medicación nos servirá para el mes de marzo o mayo del próximo año”, proyectó. Vargas añadió que se cuenta con 60.000 pruebas de antígeno, que se prevé que abastecerá por más de dos semanas, pues la demanda semanal es de un promedio de 25.000. Dijo que se está en proceso de compra de 175.000 pruebas de antígeno ante la elevada demanda de los últimos días.