Suman los sectores que rechazan el carnet y alistan Acción Popular





02/01/2022 - 08:21:52

Página Siete.- Más sectores se suman al rechazo a la presentación del carnet de vacunación para el acceso a servicios públicos y privados, y preparan una Acción Popular. Las iglesias evangélicas de Bolivia advirtieron que de insistir en la medida instruirán a sus fieles cerrar sus cuentas bancarias. El Decreto Supremo 4641 establece que el carnet de vacunación contra la Covid-19 se constituye en un documento oficial de carácter nacional. Deberá ser presentado para acceder a instituciones públicas y privadas, entidades financieras, centros comerciales, mercados, centros educativos en general, locales de entretenimiento, transporte y establecimientos religiosos. “No obedeceremos leyes o decretos que amenacen nuestra libertad de decidir y elegir. Así como Asoban (Asociación de Bancos Privados de Bolivia) comunicó que el ingreso a estas entidades será con certificado de vacuna o una PCR, obligatoriamente, nosotros solicitaremos a las iglesias y sus miembros que sientan vulnerados sus derechos a retirar su dinero de las entidades financieras”, señaló Aruquipa, presidente del Consejo Nacional Cristiano de las iglesias evangélicas de Bolivia. Añadió que su sector no está en contra de la vacuna, pero que esta debe ser voluntaria e informada. “El gobierno no transparente qué tipo de vacunas están en Bolivia, qué efectos secundarios tienen o de qué están compuestas”, sostuvo el líder religioso. Su sector no es el único que rechaza la normativa. A él se han sumado, de acuerdo a Aruquipa, organizaciones mineras, organizaciones sociales y los gremiales de El Alto. En conjunto, este lunes presentarán una Acción Popular que esperan ponga freno a la disposiciones del decreto. Por su parte, según citó ANF, la Federación de Maestros Rurales de La Paz emitió una resolución de rechazo a la norma y de apoyo al vicepresidente David Choquehuanca en su decisión de no vacunarse. El Comité Cívico Pro Ciudad El Alto también se encuentra movilizado y solicitó a las autoridades gubernamentales una reunión de emergencia. “Hemos mandado una solicitud de audiencia de emergencia con el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y el ministro de Salud, Jeyson Auza. Queremos que oigan nuestras propuestas para revisar y modificar los decretos 4640 y 4641. Aclaramos que estamos pidiendo la modificación, no la abrogación. Este decreto solo le va a poner trabas”, afirmó el cívico Gregorio Gómez. Reprochó que el decreto no haya sido consensuado. A su parecer deja de lado a quienes deciden no vacunarse porque prefieren atenderse con medicina tradicional o alternativa. Similar postura tomó la exdiputada Lidia Patty, que calificó a la norma de “radical, discriminatoria y anticonstitucional”. Propuso dar un carnet a quienes sanaron con medicina natural. Aruquipa indicó que la Constitución protege a quienes no deseen recibir estas vacunas, ya que son experimentales y la Carta Magna, en su artículo 44, dice que ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su consentimiento. Conamaq y vacunas Rechazo Los dirigentes del Conamaq (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) llamaron a una conferencia de prensa para desmentir una “resolución falsa” que circula por la redes sociales y en la que se indica que esta organización rechaza los decretos 4640 y 4641 promulgados por el gobierno central.



División “Buscan dividirnos, por eso divulgan esta información falsa. Estamos investigando quiénes fueron los que emitieron esta información falsa y deben ser procesados”, manifestó la autoridad originaria Martín Chacolla.



Vacunas Chacolla afirmó que a la llegada de la pandemia los pueblos originarios combatieron la enfermedad, de forma efectiva, con la medicina tradicional, pero que ahora ya se tiene la vacuna y es una ayuda y complemento.



Obligatoriedad La dirigencia del Conamaq coincidió en que no se puede desconocer o prohibir la medicina tradicional, pero que esto no quiere decir que se prohiba a la población de vacunarse.



Derechos “No estamos impidiendo la vacuna, nosotros siempre hemos apoyado que la vacuna sea de beneficio del pueblo. Pero está claro que no puede vulnerar ningún derecho”, sostuvo Chacolla.