Ven a la corrupción como el principal problema, por encima de la pandemia

Página Siete.- El flagelo de la corrupción es el principal problema que aqueja al país, incluso por encima de la pandemia de la Covid-19 y el desempleo, según la reciente encuesta que Cultura Interactiva realizó para Página Siete.

Ese estudio, que se realizó entre el 7 y el 12 de diciembre de 2021, identificó que más del 30%, la mayoría, considera que la corrupción es el principal problema del país. Cuestiones como la pandemia, el empleo, la delincuencia y el narcotráfico registran menor porcentaje.

La presente encuesta se realizó a la población de al menos 18 años, que es residente en hogares particulares con acceso a internet desde una computadora hogareña o teléfono móvil inteligente. Se realizaron 1.000 encuestas online.

A la pregunta “¿Cuál es el principal problema del país?”, el 34,6% manifestó que la corrupción, el 18,6% expresó que la pandemia de la Covid-19, el 12,3% indicó que es la falta de empleo, el 2,2% dijo que es el narcotráfico y el 1,6% manifestó que la delincuencia. (Para más detalles ver la infografía)

El cruce de las variables percepción sobre el principal problema del país y voto de los encuestados en las elecciones de 2020 da cuenta de que quienes respaldaron a Carlos Mesa son los que más citaron a la corrupción como el principal problema del país, seguido por “mala gestión de gobierno”.

En cambio, los que votaron por el presidente Luis Arce optaron mayoritariamente por mencionar a la pandemia como el principal problema que aqueja a Bolivia, seguido por la corrupción.

El denominado caso ítems fantasmas estalló a principio de diciembre, cuando se denunció que el exdirector de recursos humanos de la Alcaldía de Santa Cruz Antonio Parada cobraba por 800 ítems ilegales en el municipio cruceño. Desde la Alcaldía de Santa Cruz se reveló que ese municipio perdió 35 millones de bolivianos por año. Ese caso es considerado como el gran escándalo de corrupción de 2021.





Ficha técnica

Firma La empresa que realizó la encuesta para Página Siete fue Cultura Interactiva.

Trabajo de campo El trabajo de campo se realizó entre el 7 y 12 de diciembre de 2021,

Diseño muestral Estratificado. Los datos fueron ponderados según departamento, sexo, edad y nivel educativo.

Universo Población de al menos 18 años, residente en hogares particulares con acceso a internet desde una computadora hogareña o teléfono móvil inteligente.

Nivel de confianza El nivel de confianza de la encuesta es del 95%.

Error muestral El margen de error de la encuesta es del +/- 3,1%.

Tamaño de muestra El tamaño de la muestra de este estudio es de 1.000 casos.

Instrumento de recolección El instrumento de recolección que se utilizó para el trabajo de campo es un cuestionario estructurado

Sistema de consulta El sistema de consultas de esta encuesta fue online.

PUNTO DE VISTA

Hugo San Martín

Analista Político



Instituciones y leyes fuertes

La gente se da cuenta de que en la medida en que exista más corrupción, existe menos posibilidades de que el país pueda salir adelante económicamente. El 2021 empezó a notarse la influencia de la crisis económica a nivel mundial y también la falta de propuestas económicas del gobierno.



Por lo tanto, la inacción del gobierno, sumado a una mala gestión, creo que está provocando esto. Y si sumamos el tema de la corrupción, que ha salido tan fuerte durante estos meses, pues naturalmente la gente se siente tocada por todos estos temas y siente que le están tocando su bolsillo.



Vi encuestas meses atrás y evidentemente el tema del desempleo y el tema de la corrupción estaban en un lugar importante. Entonces creo que se mantienen como una constante. Algo que va variando es el tema de la pandemia. Hasta hace seis o siete meses atrás era el punto más alto en las encuestas, pero hoy creo que ya está más abajo. En consecuencia, los temas económicos sigo viendo yo que son los temas de constancia para los ciudadanos.



En la medida en que tengamos instituciones y controles que sean eficaces y eficientes, pues creo que la corrupción va a ir hacia abajo, pero si no tenemos instituciones fuertes y por el contrario las instituciones más bien son parte del mismo gobierno no hay buenos controladores.



Hay que partir por instituciones y leyes fuertes. No necesitamos gobiernos de hombres, gobiernos de líderes, sino gobiernos de leyes y gobiernos de instituciones.