El Servicio de Impuestos de EE.UU. recuerda a ladrones y traficantes que declaren sus ingresos





01/01/2022 - 19:43:34

RT.- El Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés) recientemente recordó a los ciudadanos sobre la importancia de declarar sus ingresos, incluso si estos son fruto de una actividad delictiva. "Si roba una propiedad, debe informar su valor justo de mercado en sus ingresos en el año en que la roba, a menos que se la devuelva a su dueño legítimo en el mismo año", informó la organización a la hora de ofrecer pautas generales para la temporada de impuestos de 2021. Sin embargo, los ladrones no fueron los únicos quienes recibieron el aviso, sino también las personas que obtuvieron ganancias de actividades ilícitas, como el tráfico de drogas o los sobornos. "Los ingresos de actividades ilegales, como el dinero del tráfico de drogas ilegales, deben incluirse en sus ingresos en el Anexo 1 (Formulario 1040), línea 8z, o en el Anexo C (Formulario 1040) si procede de su actividad de trabajo por cuenta propia", recordó el IRS, agregando que, "si se recibe un soborno, este debe incluirse en los ingresos". Las reacciones La publicación no pasó desapercibida para los internautas y las redes no tardaron de llenarse de comentarios al respecto. Tanto las críticas negativas como simples burlas llovieron en abundancia sobre la propuesta del Servicio. "Este podría ser mi titular favorito del año", asegura una publicación en Twitter haciendo referencia a la noticia recientemente divulgada en los medios. "En serio pensé que esto era una broma", agregó otra persona. "El IRS se toma esto en serio y yo no puedo superar lo divertido que es", comenta otro internauta. "A medida que nos acercamos al final de esta temporada de impuestos, no olvide informar de todos sus ingresos de actividades ilegales al IRS", reza otro tuit. "Estadounidenses: 'Los impuestos son un robo', IRS: 'Sujétame la cerveza'. El robo ahora es un impuesto", dice otro. "El IRS dijo que quieren su parte", expresa otro usuario de Twitter. "Ahí está, chicos, ese es el tipo que no denunció al IRS su propiedad robada al valor justo de mercado", dice un tuit acompañado de una imagen de los dibujos animados 'Tom y Jerry' con dos agentes del FBI en escena. "El IRS: La propiedad robada es un ingreso, a menos que la devuelva el mismo año", reza otro comentario. "El IRS dice que la propiedad robada debe declararse como ingreso. ¿En qué galaxia los ladrones hacen eso, y mucho menos pagan un impuesto?", se pregunta un internauta. "El IRS quiere que los ladrones denuncien la propiedad robada a efectos fiscales". Sin embargo, los internautas no fueron los únicos en comentar las palabras del IRS. La oficina del alguacil del condado de Erie por su parte ofreció brindar ayuda a "todos los ladrones de automóviles" para que cumplan con su deber y declaren todas las propiedades robadas. "Atención a todos los ladrones de coches. Las cosas que robaron de vehículos en 2021 deben declararse en sus impuestos sobre la renta. Si necesita una lista detallada de propiedades, llámenos al 716.858.2903 y un agente o detective estará encantado de recibirle con la lista. Será un placer", aseguró la Policía en una publicación en Facebook.