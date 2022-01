Entra en vigencia el roaming cero en telefonía en los países de la CAN





01/01/2022 - 19:27:35

Este sábado entró en vigencia la tarifa cero de roaming en la telefonía móvil dentro de la Comunidad Andina (CAN) que integran Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, medida que beneficia a 111 millones de personas que habitan el territorio compuesto por los cuatro países. “¡Iniciamos el año con una gran noticia! Desde hoy se eliminan los cargos de roaming internacional en la CAN y los ciudadanos de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, de Perú no tendremos que abonar ningún recargo por este servicio, pues se aplicarán las mismas condiciones o planes tarifarios que el país de origen”, publicó el organismo internacional en su cuenta de Twitter. La eliminación del roaming se produjo gracias a la entrada en vigor de la Decisión 854, norma supranacional aprobada el 19 de febrero de 2020 por los cuatro países y de obligatorio cumplimiento. La norma establece que, cuando un ciudadano de alguno de los países de la Comunidad Andina esté en el territorio de los otros tres países, se aplicarán las mismas condiciones y tarifas que el país de origen por los servicios de voz, SMS y datos. En 2019, la Comunidad Andina celebró los 50 años de su creación como el mecanismo de integración más longevo de Sudamérica, del que en años anteriores han formado otros países como Chile y Venezuela. Entre los logros alcanzados durante su primer medio siglo de existencia, la Comunidad Andina se ha establecido como una zona de libre comercio y libre circulación de personas y ha convalidado sus esquemas fiscales para evitar dobles tributaciones.