Aprende cómo debes cuidarte en casa si das positivo a coronavirus





01/01/2022 - 11:54:00

BBC Mundo.- Tienes síntomas y has dado positivo por covid-19. ¿Qué deberías hacer ahora? La primera cosa más obvia es que te mantengas lejos de otras personas para evitar contagiarlos. Y en términos de tu propio bienestar, esto es lo que recomiendan los expertos: 1. Cuéntaselo a familiares y amigos No sufras en silencio. Hazle saber a la gente que tienes covid. Es posible que puedan ayudarte dejando comida en tu puerta y te llamarán para saber cómo estás. En muchas ciudades han surgido grupos de voluntarios para ayudar a las personas que se aíslan por sí mismas en casa con cosas como comprar comida o medicamentos. 2. Descansa Incluso con variantes más nuevas del virus como ómicron y delta, muchas personas tendrán síntomas leves o ningún síntoma y podrán sobrellevar la infección de manera segura en casa. Los síntomas principales siguen siendo: Una tos continua

Fiebre o temperatura alta

Pérdida o cambio en el olfato o el gusto Y los investigadores que han estado recopilando comentarios de cientos de miles de personas sobre sus experiencias con covid sugieren que los cinco síntomas principales son similares a un resfriado: -Goteo nasal

-Dolor de cabeza

-Fatiga (media o severa)

-Estornudos

-Dolor de garganta Si te sientes mal, hay cosas que pueden ayudar. Descansa mucho, bebe mucha agua y toma paracetamol o ibuprofeno para sentirte más cómodo. Para no toser o toser menos, intenta acostarte de costado o sentarte erguido en lugar de boca arriba. Sentarse, en lugar de tumbarse completamente, también es bueno si sientes que estás sin aliento. También puedes probar: Inhalar lentamente por la nariz y exhalar por la boca, con los labios juntos como si estuvieras soplando suavemente una vela Relaja los hombros para no encorvarte. Es bueno inclinarse ligeramente hacia adelante con las manos en las rodillas Bajar un poco la calefacción y dejar entrar un poco de aire fresco Consejos si te falta el aire Es posible que algunas personas ya tengan (o quieran comprar) un dispositivo llamado oxímetro de pulso que puede verificar el nivel de oxígeno en la sangre. Se sujeta al dedo y puede ser una forma útil de saber qué está pasando. Es como controlar la temperatura con un termómetro. Los niveles bajos de oxígeno en la sangre pueden ser una señal de que estás empeorando. Una lectura de 95 o superior es normal. Si baja a 93 o 94 y permanece así una hora más tarde, habla con tu médico de cabecera para que te aconseje qué hacer. Si la lectura es 92 o menos, acude a urgencias. Cuándo buscar ayuda Si deseas consejos adicionales, puede intentar llamar o comunicarse con una farmacia. En BBC Mundo también puedes encontrar mucha información sobre el covid en este link. Algunas personas con covid necesitarán atención médica, que podría incluir permanecer en el hospital. Busca asesoramiento médico si: Te sientes cada vez peor o notas que te quedas sin aliento.

Tienes dificultad para respirar cuando te pones de pie o te mueves.

Te sientes muy débil, dolorido o cansado.

Tienes temblores.

Has perdido el apetito.

No puedes cuidarte por ti mismo. Es decir, si tareas como lavarte y vestirte o preparar la comida son demasiado difíciles.

Después de 4 semanas, todavía te sientes mal. Esto puede ser indicativo de un covid de larga duración. Acude inmediatamente a urgencias si: Estás tan sin aliento que no puedes decir frases cortas cuando estás descansando.

Tu respiración ha empeorado repentinamente.

Toses sangre.

Estás frío y sudoroso, con la piel pálida o con manchas.

Tiene un sarpullido que parecen pequeños hematomas o sangre debajo de la piel y no desaparece.

Si sufres desmayos.

Estás desorientado, confundido o muy somnoliento.

Has dejado de orinar u orinas mucho menos de lo habitual. Si estás preocupado por un bebé o un niño, no te demores en buscar ayuda.