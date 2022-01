Un tiktoker halla un aparente error en la película No miren arriba y el director revela qué pasó





01/01/2022 - 11:29:16

Un par de días después del estreno en Netflix de la exitosa película 'No miren arriba' el pasado 24 de diciembre, un usuario de TikTok detectó en una escena lo que parecía ser un error de edición. Al pausar la cinta en 1:28:10, se observa en un costado de la toma a varios miembros del equipo de rodaje —todos con tapabocas—, mostró Ben Köhler (@sightpicture) en un video compartido en su perfil a finales de la semana pasada. Se trata de un momento no muy fácil de captar, ya que dura apenas décimas de segundo. "Se puede ver a todo el equipo de filmación parado, como en tres o cuatro fotogramas. Están como en plan de: 'Oh, probablemente no se darán cuenta'", comenta el 'tiktoker' en su grabación. Con más de 3,4 millones de visualizaciones —hasta la publicación de este artículo—, la publicación de Köhler se volvió viral y desató discusiones sobre si en realidad la escena era un fallo de producción o un acto premeditado de los realizadores. En medio de la discusión, el propio director de la película, Adam McKay, se pronunció este miércoles en Twitter sobre el hallazgo y explicó lo que en realidad había sucedido. "Dejamos el traspié del equipo a propósito para conmemorar la extraña experiencia del rodaje [realizado en plena pandemia del coronavirus]", escribió el director. "¡Qué buen ojo!, añadió, refiriéndose a quienes prestaron atención al mensaje oculto.