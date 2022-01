Israel detecta el primer caso de una infección simultánea mezcla de gripe y coronavirus





01/01/2022 - 11:23:35

Israel ha registrado el primer caso de flurona, una infección simultánea de gripe y coronavirus, informó este jueves el portal Ynet. Se trata de una mujer de unos 30 años que no está vacunada y recientemente dio a luz en el hospital Beilinson de la ciudad de Petaj Tikva. "Le diagnosticaron la gripe y el coronavirus nada más llegar. Ambas pruebas dieron positivo, incluso después de que repetimos el test", detalló Arnon Viznitzer, jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología del centro médico, quien explicó que "la enfermedad es básicamente la misma: es algo vírico que provoca problemas respiratorios en las vías respiratorias superiores". De acuerdo con los datos del hospital, la madre se encuentra bien y fue dada de alta el 30 de diciembre. "La tratamos con una combinación de medicamentos que ataca tanto al coronavirus como a la gripe", señaló Viznitzer. "Estamos viendo más y más enfermedades similares a la gripe entre la población de maternidad, junto con casos de coronavirus que ocurren principalmente en mujeres que no están vacunadas contra el covid-19 y la influenza", agregó. El Ministerio de Salud israelí está investigando el caso. Las autoridades sanitarias estiman que hay otros pacientes que contrajeron ambas enfermedades, pero no fueron diagnosticados.