Diputado del MAS tilda de parásitos a algunos ministros del gobierno de Luis Arce





01/01/2022 - 09:38:11

Opinión.- El diputado Daniel Rojas calificó de "parásitos" que están "sentados en su sillón" a algunos de los ministros del gobierno de Luis Arce, porque no acompañan la gestión gubernamental y que la Confederación de Comunidad Interculturales de Bolivia pidió el cambio de cuatro ministros. El legislador dijo que no sería tan decoroso como el líder del MAS, Evo Morales, quien en la víspera pidió al presidente Luis Arce que cambie a sus ministros de Estado. "Yo voy ser más drástico, voy a decir que hay ministros que son parásitos. Estos ministros le digo (son) parásitos porque no acompañan la gestión del hermano presidente", dijo a radio Compañera. Reprochó su pasividad, porque dijo que algunas de estas autoridades "solo están sentadas en su sillón, mandando, ni siquiera dando soluciones", pero tampoco responden a las llamadas telefónicas de los ejecutivos de las organizaciones nacionales, mucho menos a los diputados nacionales. Dijo que pudo constatar esta actitud en algunas autoridades de confianza del mandatario, es el caso del ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo. "Cuando llamamos a un ministro nunca nos contesta. Particularmente el ministro de Gobierno, nunca me ha respondido", protestó. Manifestó que no intenta comunicarse para pedir "pegas", sino para exponer los problemas de seguridad ciudadana que hay en su circunscripción en el departamento de Santa Cruz. "No están entendiendo esta situación del proceso de cambio. La simbiosis de organizaciones sociales con la parte política. La parte técnica y política", sostuvo. Comentó que la Confederación de Comunidad Interculturales de Bolivia pidió a través de una resolución el cambio de los ministros de Justicia, Iván Lima; de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo; de la Presidencia, María Nela Prada y de Planificación, Gabriela Mendoza. "Esos ministros están pateando oxígeno y deben dejar su cargo a personas que entienden este proceso de cambio", comentó, al cuestionar que existen ministros que prefieren cuidar su imagen y atribuirse ser técnicos y no políticos, cuando ambos elementos son una simbiosis. Por su parte, el senador Félix Ajpi (MAS) dijo que el presidente es el único que tiene la atribución de cambiar a su entorno de confianza, no obstante, manifestó que pueden expresar sus opiniones, pero no sugerir -por ejemplo- nombres. En esa línea, observó que el ministro de Justicia, Iván Lima, empezó bien anunciado una reforma judicial, pero quedó en nada; al igual que la ministra de Trabajo, Verónica Navia; sobre el ministro de Gobierno dijo que tuvo buenos y malos momentos; de la misma manera el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. "Estos ministros deben mejorar, tengo observación a estos", insistió que solo es competencia del presidente la decisión sobre su entorno más cercano.