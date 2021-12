Cobra Kai: Las claves de la cuarta temporada





31/12/2021 - 12:48:47

Infobae.- Con una quinta temporada ya confirmada, Cobra Kai se cuela el último día del año con un estreno bomba. La fecha fue anunciada durante el evento Tudum que realizó Netflix, y los fans enloquecieron. Diez nuevos episodios serán la continuación de esta historia se estrenó hace unos años en YouTube Premium y que logró el éxito mundial cuando cambió de plataforma. “Los dojos Miyagi-Do y Colmillo de Águila unen fuerzas para derrotar a Cobra Kai en el Torneo de Karate sub-18 All Valley... y el que pierda deberá colgar su gi”: tal es la sinopsis de lo que veremos en esta cuarta temporada de esta serie derivada del universo de Karate Kid. Atención: a partir de aquí hay spoilers. Recordemos que la tercera temporada había terminado con un giro totalmente inesperado. Daniel Larusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka) iban a formar un nuevo equipo para combatir a los malvados del dojo Cobra Kai, liderados por John Kreese (Martin Kove). Esto fue algo que sorprendió a los seguidores de esta historia: nunca habían imaginado que verían a los antiguos enemigos luchando juntos contra otro. Pero los roces no tardarán en aparecer en esta nueva entrega: los estilos diferentes entre Danny y Johnny, que se conocen desde los ochenta, parecen ser imposibles de conciliar. Sin embargo, el éxito para derrotar a Kreese depende de la unión del par, que deberá dejar de lado el orgullo para intentar su objetivo en común. “Lo único que nos une es que odiamos a Kreese”, le dice Johnny a su más fiel discípulo Miguel Díaz (Xolo Maridueña), recuperado de una lesión grave en la temporada anterior. La narrativa no sólo pondrá el foco en el conflicto del trío Larusso-Lawrence-Kreese: si algo logró esta serie fue incorporar nuevos personajes, y con ellos nuevos desafíos y enfrentamientos. Samantha Larusso (Mary Mouser), hija de Daniel, que se disputó entre el amor de Miguel y de Robby (Tanner Buchanan), hijo de Lawrence, es una de las piezas claves de esta cuarta entrega. Mientras ella y Miguel intentan mantener la alianza del dojo, Robby y la archienemiga de Sam, Tory Nichols (Peyton List), lideran la lucha en Cobra Kai, en manos del maquiavélico Kreese, ex combatiente de Vietman. La historia de estos adolescentes provocó un gran interés en las nuevas generaciones que se sumaron a esta historia ya conocida por los adultos que fueron fanáticos de los tres films de Karate Kid allá por los ochenta. Los personajes de Sam, Miguel, Tory y Robby lograron despertar algo en los más jóvenes, otro de los grupos que favoreció esta serie. Todos los enfrentamientos en la cuarta temporada suceden en el contexto del desarrollo del All Valley Tournament, el torneo de All Valley a punto de disputarse, en el cual Sam competirá por primera vez. Por último, para crear la impresión de que la saga no terminará nunca, surgirá un nuevo villano. Se trata de un personaje ya presentado en la tercera Karate Kid, el recordado Terry Silver (interpretado por Thomas Ian Griffith). Kreese decide ir en busca de esta hombre (a quien le savó la vida en la guerra de Vietnam) y juntos se convertirán el combo necesario para tratar de derrotar al dúo de Larusso y Lawrence.