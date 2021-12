Percy Fernández no sale de su casa hace dos años





31/12/2021 - 11:13:56

El Deber.- El exalcalde Percy Fernández no se encuentra en un buen estado de salud, aseguró el abogado y amigo de la exautoridad municipal, Marco Peredo. El vocero de la familia añadió que Fernández no sale de su domicilio desde hace dos años. El exburgomaestre está entre los investigados por el caso de supuestos ítems fantasmas, pero debido a su delicado estado de salud sus familiares presentaron un memorial, el pasado 21 de diciembre, ante el Juez Cuarto de Instrucción Anticorrupción para que sea apartado de la investigación. El documento expresa que el exalcalde es dependiente para comer, para asearse, recibir medicación y para moverse. También indica que tiene pérdida parcial de memoria, Parkinson, aneurisma de corte abdominal, con implantación de prótesis intravascular. El mismo memorial fue presentado ante el juzgado y el Ministerio Público, ratificando el pedido que la exautoridad sea retirada del proceso. Junto con Fernández son investigados Antonio Parada Vaca, Guillermo Parada Vaca, Javier Cedeño Catacora, Julio Herbas Aguilera, Javier Carrasco, Angélica Sosa y Mery Balcázar por la comisión de los delitos por legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes. Peredo contó que, en la actualidad, Percy Fernández ya no habla por teléfono y solamente mantiene conversaciones presenciales. “Yo he entrado (a su casa) a conversar con él, pero si me reconoce no sé, porque ya se pierde”, admitió. Peredo, que ahora es el vocero de la familia Fernández, agregó que los únicos médicos que lo han visitado son un cardiólogo, un neurólogo, un clínico y un siquiatra. “Percy tiene una enfermera las 24 horas del día y los médicos periódicamente lo están chequeando. Ellos establecen su rutina para tratar las dolencias y patologías que tiene”, dijo. Para hoy está previsto que psicólogos forenses realicen una valoración médica al exalcalde. Los peritos que examinarán a Fernández forman parte del Instituto de Investigaciones Forenses (Idif) de Santa Cruz y la valoración se hará en el marco de las investigaciones del caso de los ítems fantasmas. Esta medida asumida por la comisión de la Fiscalía Anticorrupción, conformada por los fiscales Javier Cordero, Marcela Terceros y Yolanda Aguilera, deberá confirmar el memorial presentado por la familia de Fernández, donde se detallan las enfermedades que afectan al exburgomaestre cruceño y por las que no estaría en condiciones de asumir su defensa. Ayer, Peredo ratificó que la familia pide la exclusión del exalcalde del proceso de investigación para preservar su salud. La valoración que se realice hoy será la primera del Idif. Luego otra comisión de peritos valorará, sin fecha a definir, el estado de salud de Fernández. Ambas pruebas se entregarán a la comisión fiscal que tendrá que determinar si es separado de todo proceso de investigación por no estar en condiciones para asumir su defensa legal.