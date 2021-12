Parlamento chavista aprueba reforma que reduce el número de magistrados del Supremo





31/12/2021 - 10:28:52

VOA.- La Asamblea venezolana acordó la modificación parcial de la ley del Tribunal Supremo de Justicia para disminuir su número de jueces. Se desconoce cuántos quedarían o cuándo continuaría la discusión en el Poder Legislativo. La Asamblea Nacional (AN) venezolana, electa en 2020 y de mayoría oficialista, aprobó en primera discusión la reforma parcial de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para, entre otros aspectos, reducir el número de magistrados que conforman el máximo tribunal del país. En sesión extraordinaria este jueves, el encargado de presentar la propuesta fue el diputado Diosdado Cabello, quien recordó que la reforma fue adelantada por el presidente del TSJ, Maikel Moreno. En esta modificación se establece, explicó el parlamentario, la disminución del número de magistrados del TSJ “a los fines de fortalecer su eficiencia, eficacia y efectividad en la administración de justicia”. Actualmente, el tribunal está conformado por 32 magistrados para sus seis salas. No se especificó cuál sería el nuevo número de jueces. La reforma también incluye la designación de nuevos magistrados y sus suplentes por parte de la AN y el fortalecimiento de “la autonomía” del comité parlamentario encargado al aumentar el número de personas postuladas por la sociedad civil. Cabello pidió “aprovechar” el espacio para hacer las modificaciones necesarias para que el país tenga un Poder Judicial “de acuerdo a los nuevos tiempos”. “Que este sea el inicio de la revisión profunda de todas las leyes que conforman al Poder Judicial”, afirmó en la sesión, transmitida por el canal oficial VTV. No se supo, después de la discusión, cuándo los diputados continuarán el debate sobre el tema. Luego de conocerse la intención de reducir el número de jueces, Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, resaltó en declaraciones para el medio digital Tal Cual esta semana que las leyes deben aprobarse luego de una discusión pública sobre su contenido, cosa que no se habría hecho hasta el momento. Agregó además que el número de magistrados no es “un tema sustancial” de la reforma del Poder Judicial. La oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, no reconoce ese TSJ tras considerar que la designación de los magistrados, hecha después de que el chavismo perdiera la mayoría en la AN en 2015, no cumplió con los procedimientos estipulados para ello. Luego de que la oposición tomara la AN en 2016, iniciaron el proceso para la conformación de un nuevo TSJ y juramentaron nuevos magistrados en julio de 2017 para el denominado “TSJ Legítimo”.