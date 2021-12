Bolivia todavía no ha llegado al pico de los contagios de la cuarta ola del COVID-19





31/12/2021 - 07:14:59

ABI.- El presidente del Comité Nacional de Inmunización, Adalid Zamora, advirtió este jueves que Bolivia se aproxima al pico de contagios de la cuarta ola de la pandemia por el COVID-19, por lo que exhortó a la población se inmunice con cualquiera de las vacunas disponibles porque tienen la misma eficacia. “Estamos llegando al pico de la ola porque, ojo, todavía no estamos en el pico”, dijo sobre el incremento de la cantidad de contagiados, en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv. En el caso de las vacunas, Zamora recordó que las personas deben exigir las dosis de cualquiera de las marcas que se tiene en el país, porque son necesarias para evitar hospitalizarse o morir por causa del coronavirus. Manifestó que las vacunas en uso, en el territorio nacional, son las mismas vigentes en todo el mundo y todas sirven para el propósito de evitar que se tenga enfermos graves. “No hay en este momento algo que pueda decir que 'esta vacuna es mejor que la otra, te recomiendo que te pongas A contra B'. Toda vacuna es buena, Sinopharm, Sputnik, Pfizer, además algunas tienen indicación por edad (...). Aquí no hay que escoger, la vacuna que te pongan es muy buena”, relievó. El titular del Comité Nacional de Inmunización indicó que la dosis de refuerzo es importante, pero también recomendó continuar con la aplicación de las medidas de bioseguridad: el uso adecuado de barbijo, el lavado de manos, el uso de alcohol y la distancia social necesaria.