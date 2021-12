Servidores públicos deben presentar carnet de vacunación a recursos humanos y exhibirlo





30/12/2021 - 20:02:59

La ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Verónica Navia, referente a la solicitud del carnet de vacunación en entidades públicas, explicó que el documento debe ser presentado en el área de recursos humanos; asimismo, los servidores públicos deben portar el documento en forma digital o material para exhibirlo en lugares donde se exija la presentación de dicho documento. “¿Cómo se va a controlar a las personas?, el mismo decreto lo dice a través de las unidades de recursos humanos tienen que presentar (su certificado de vacuna) para que tengan el registro”, dijo en entrevista en la red Patria Nueva. Navia reiteró que todos boliviano tiene el derecho constitucional a la vida y salud, y de decidir si uno se vacuna o no, pero las personas que no quieran vacunarse deben presentar la prueba PCR para romper la cadena de contagios. Explicó que en el caso de que un funcionario sea positivo a COVID-19 se le da baja médica y teletrabajo para no afectar a los demás funcionarios y a las personas que se atiende en las entidades. Instó a la población a no descuidar las medidas de bioseguridad, hacer uso continuo del barbijo, alcohol en gel y distanciamiento social. “Ya llevamos usando el barbijo casi dos años de forma permanente y no he sentido que mis hormonas se alteren ni nada de ese tipo, el barbijo es imprescindible, alcohol lavado de manos es imprescindible”, precisó.