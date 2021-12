COED Santa Cruz exige al Gobierno dotación de ítems y a los municipios la clausura a los locales que incumplan la Ley Seca





30/12/2021 - 19:54:17

Luego de la escalada de casos de covid de esta cuarta ola que ha sobrepasado las 3.000 infecciones diarias en estos dos últimos días, el COED, a la cabeza del gobernador Luis Fernando Camacho y autoridades departamentales y del Colegio Médico, se reunieron de emergencia de manera virtual en las oficinas de Seguridad Ciudadana para ratificar las medidas asumidas por COEM y la vez demandar otras normas sanitarias para luchar contra la pandemia. Entre los principales puntos, de los 16 de las conclusiones que fueron leídas por Camacho, se exige al Gobierno nacional la dotación de ítems para salud a fin de fortalecer los hospitales de tercer nivel, así como también la continuidad de 340 existentes. También recomienda a los municipios cruceños el cumplimiento, dentro de sus competencias, de las vacunaciones contra el coronavirus y la aplicación de estas nuevas medidas sanitarias, de la misma manera, se pide al Ministerio Público y las fuerzas del orden reforzar el patrullaje nocturno para hacer cumplir estas restricciones sanitarias. Entre estas, se encuentran las ratificaciones a Ley Seca que entró en vigencia a partir de este jueves hasta el 10 de enero de 2022, por lo cual se prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en locales nocturnos, establecimientos comerciales, viviendas particulares, condominios, áreas sociales, entre otros, en todo el departamento, además de toda realización de eventos masivos, como fiestas y conciertos por las fiestas de fin de año. De incumplir estas medidas, el COED exige a las autoridades correspondientes la respectiva clausura de los locales. Se prohíbe la circulación de vehículos motorizados y no motorizados, públicos y privados, desde la medianoche hasta las 5:00 de la madrugada en la misma fecha, a excepción de motorizados de emergencia, de fuerza mayor, de abastecimiento de alimento y de instituciones públicas. El comercio no cierra, pero se restringe horario de atención



En el plano comercial, no se permitirán las ferias itinerantes en espacios públicos, y las existentes en establecimientos funcionarán con el 30% de su capacidad, con el respectivo cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el ingreso. Por su parte, los comercios, mercados, supermercados y demás actividades económicas funcionarán desde mañana 31 de diciembre hasta el 10 de enero hasta las 10 de la noche, debiendo acatar las normas sanitarias. Las conclusiones cierran indicando que, de continuar el ascenso de casos, a raíz de un comportamiento no adecuado de la población, se podrán asumir otras medidas restrictivas para todo el departamento.