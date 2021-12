Propietarios de autos chutos quieren reunión con Andrónico para suspender medidas de presión





30/12/2021 - 19:00:06

Erbol.- La federación de propietarios de autos indocumentados abrió la posibilidad de suspender la marcha anunciada para el 14 de enero, sin embargo, pretende que se entable un diálogo con el presidente del Senado, Andrónico Rodriguez, sobre una posible regularización de sus vehículos. La posición fue expresada por el presidente de la organización Rubén Ferrufino, quien indicó que este jueves ya se reunieron con un asesor del Senado y que un diálogo fructífero podría determinar la suspensión de la marcha anunciada a realizarse en La Paz. “Estamos esperanzados de que el hermano Andrónico nos haga un llamado y tener un diálogo con él. Si es así, nosotros no tuviéramos que llegar a esta medida de presión”, dijo Ferrufino. Los propietarios de autos “chutos” ya anunciaron que marcharán en La Paz el 14 de enero, con el objetivo de que se regularicen sus vehículos que los consideran herramientas de trabajo. “Si es que hay un diálogo sincero, yo creo que se va a tener nomás que suspender, pero si no hay nada, se va a tener que llevar esa marcha”, recalcó el dirigente. Argumentó que los miembros de su organizaciones son personas humildes, que no tiene los recursos necesarios para comprarse un vehículo “todo legal”. Dijo que tener un vehículo no es un lujo, sino lo utilizan como herramientas de trabajo. Ferrufino ratificó que los integrantes de su organización utilizan los vehículos para trabajar en el área rural y que su intención no es ingresar a las ciudades.