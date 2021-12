Evo reúne a cientos en plena emergencia sanitaria, critica a un ministro de Arce y propone estatizar cooperativas de Santa Cruz





30/12/2021 - 18:48:57

El Deber.- Se suspendieron los festejos de Año Nuevo, pero no el ampliado de la coordinadora de los cocaleros de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Su líder, Evo Morales, ha congregado a cientos de personas en el coliseo de Eterazama, Villa Tunari. A solo horas de haberse emitido la declaratoria de emergencia sanitaria en el país por el incremento acelerado de nuevos contagios con Covid-19, dirigentes de diferentes sectores fueron convocados por Morales para una evaluación 'político partidaria' del MAS, según se informó en un principio, pero del análisis no escapó la gestión gubernamental de Luis Arce y el desempeño de su gabinete de ministros. Si bien se determinó suspender la “fiesta de confraternidad anual” y se instalaron puntos de vacunación afuera del espacio utilizado, imágenes muestran que la mayoría de los participantes no usan barbijos, pese a que recibieron uno a su ingreso. Morales, el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, y el senador Leonardo Loza encabezaron el masivo encuentro, mientras que algunos dirigentes criticaron que ministros de Estado y el presidente Luis Arce no estén presentes. El expresidente y actual máximo dirigente del MAS, comenzó la reunión dando lectura a informes de algunas carteras de Estado, destacando que va mejorando la economía nacional y comparando este primer año de Arce con lo que le tocó vivir a él en 2006. “Yo no vengo a direccionar, queremos escucharlos a ustedes, es su evaluación. Desde antes de ayer, ayer, la situación de la pandemia ha estado subiendo, solo ayer en Santa Cruz 5.000 contagiados, Cochabamba subiendo, La Paz subiendo. Los que entran acá, vacunados, si no están vacunados, se vacunan acá”, reflexionó el exmandatario. Evo destacó el manejo “solvente” del Gobierno nacional para superar la pandemia y sugirió iniciar una campaña masiva de aplicación de dosis. “Convoco a las autoridades de los tres niveles para coordinar desde Santa Cruz esta emergencia. Ya que allá se encuentran el 70 por ciento de los casos”, afirmó. Hizo notar que a último momento se suspendió la presencia de Arce y contó detalles de la reunión que tuvo el lunes en la Casa Grande del Pueblo con el mandatario y sus ministros, reprochando algunos criterios de quienes actualmente ostentan el poder. “No entiendo alguna lectura política, no era Lucho (Luis Arce), algún ministro decía que el pueblo votó por tres cosas, para mejorar la salud, economía y justicia, no voy a levantar nombre del ministro, dijo además de eso, que la justicia y la salud está bien, eso ya no puedo creer. Que yo sepa el pueblo votó para que siga nuestra revolución democrática y cultural”, reprochó enrevesadamente el dirigente cocalero. Morales destacó que “somos movimiento político que garantizamos una transformación” y que, si solo se dedicaran a salud, economía y justicia, el Gobierno solo sería para aspectos administrativos, hecho que consideró un error. También mencionó el escándalo de los ítems fantasmas en Santa Cruz, proponiendo estatizar cooperativas. “El tema de Santa Cruz no solo es una cuestión de corrupción, esa es la institucionalidad cruceña, manejada por algunos políticos oligárquicos, que 20, 30 años, se han enriquecido con las instituciones cruceñas. Sabe la COB, sabe Pacto de Unidad, es el mejor momento para estatizar CRE, Cotas y Saguapac”, advirtió el caudillo cocalero.