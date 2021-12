Choquehuanca informa que se vacunará contra el covid en los siguientes días







30/12/2021



ABI.- El vicepresidente David Choquehuanca informó que se vacunará contra el COVID-19 en los siguientes días en cumplimiento a las normas jurídicas vigentes. Además, se tomará una prueba PCR.

La autoridad, según informó el canal televisivo F-10, dijo que contrajo el coronavirus en al menos dos oportunidades, pero superó la enfermedad gracias a la medicina tradicional y ancestral por lo que cuenta con una inmunidad natural contra esa enfermedad. Sin embargo, reiteró que inmunizará en el breve plazo para evitar especulaciones o que el tema se politice.

“Como tenemos un Decreto ahora. Yo soy respetuoso de las normas y todos los bolivianos tenemos que cumplir las normas, yo me voy a vacunar en los próximos días”, indicó en un audio difundido por ese medio televisivo.

Añadió que también se sacará una prueba PCR debido a que “alguna gente está queriendo especular, lo está queriendo volver político este tema. Este es un tema de salud”.

Explicó que él ya padeció en dos oportunidades el coronavirus. “Yo he pasado la primera vez el coronavirus he superado con medicina ancestral, con medicina natural, con las plantas medicinales. He podido superar. Me he asustado, pero he superado”, dijo.

Luego contrajo nuevamente la enfermedad, pero igual “he superado con la medicina natural. Luego ya no me he dado cuenta si me ha dado otra vez, pero me cuido y recomiendo a todos: tenemos que cuidarnos, siempre usar el barbijo, cuidarnos, alimentarnos sano, eso es importante y no tener miedo, eso es muy importante, superar la cultura del miedo”, manifestó.