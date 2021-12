Hallan una sustancia azul brillante en lo profundo de una mina del siglo XIX abandonada y nadie sabe qué es





30/12/2021 - 13:53:39

Una misteriosa sustancia azulada de origen mineral fue hallada en las paredes de una mina extinta de cobre cerca del Lago Superior en el norte de Michigan, EE.UU., y hasta ahora no se ha podido identificar su composición química, informan medios locales. "Este mineral azul brillante no ha sido identificado positivamente al momento de esta publicación, pero es un mineral secundario que es causado por la reacción con el aire y el agua", reza una entrada en la página de Facebook de los actuales dueños de la Mina Adventure, que fue abandonada en 1920 tras operar desde 1850. La publicación especifica que el hallazgo fue realizado en el tercer nivel, que había permanecido inundado por aguas subterráneas antes de ser drenada durante el pasado otoño. Además, precisan que "en el área fueron introducidos metales extraños en forma de residuos dejados en la mina". "Estaño, zinc, plomo, hierro y otros metales que fueron dejados en el agua habrían tenido la oportunidad de precipitarse al agua y unirse a otros metales mediante un proceso muy lento", añaden. Los especialistas concluyeron que las probabilidades de identificar el mineral son muy bajas dado que este puede descomponerse luego de quedar fuera del agua. Por último, los dueños aclararon que la mina cuenta con un total de 13 niveles, pero que no cuenta con el equipamiento necesario para continuar explorando por debajo de la zona donde llegaron hasta ahora.