El juego del calamar, No mires arriba y The Witcher: Las mejores 20 películas y series de Netflix en 2021





30/12/2021 - 13:46:25

El sitio web estadounidense de revisión y reseñas para cine y televisión Rotten Tomatoes dio a conocer las 20 películas y series de Netflix que, según la opinión y "posición crítica" de los fanáticos y usuarios del portal, fueron las mejores de este 2021. La lista la encabeza la serie surcoreana 'El juego del calamar', el estreno más visto de la historia de Netflix, con 111 millones de visualizaciones desde su salida el pasado 17 de septiembre. La sigue 'Arcane', una serie de aventuras ambientada en el universo del videojuego 'League of Legends' que llegó al servicio de 'streaming' el 6 de noviembre. En tercer y cuarto lugar se ubican las películas 'El ejército de los muertos' y 'No mires arriba', lanzadas en mayo y diciembre respectivamente. La serie de drama y fantasía 'The Witcher', cuya segunda temporada se estrenó este mes, ocupa el quinto lugar. El listado lo completan las siguientes producciones: 'Alerta Roja' ('Red Notice')

'Descuida, yo te cuido' ('I Care a Lot')

'Misa de medianoche' ('Midnight Mass')

'El poder del perro' ('The Power of the Dog')

'You'

'La mujer en la ventana' ('The Woman in the Window')

'Culpable' ('The Guilty')

'La casa de papel'

'Cowboy Bebop'

'The Sinner'

'Lupin'

'La familia Mitchell vs. las máquinas' ('The Mitchells vs. The Machines')

'Más dura será la caída' ('The Harder They Fall')

'Tigre blanco' ('The White Tiger')

'La excavación' ('The Dig')