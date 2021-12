Items fantasmas: Ratifican detención preventiva de Julio Cesar Herbas





30/12/2021 - 13:41:08

ABI.- La fiscal Marcela Terceros, asignada a la investigación del caso “ítems fantasmas” en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, afirmó este jueves que la Sala Penal Segunda ratificó la detención preventiva de Julio Cesar Herbas, exfuncionario municipal, conocido como el reclutador e implicado en la presunta “red de corrupción” que operaba en esa entidad. “Acaba de concluir la audiencia de apelación del señor Herbas, el vocal que ha resuelto la apelación presentada por el imputado ha confirmado todo lo resulto por el juez (…) él va continuar con detención preventiva en el penal de Palmasola”, aseveró la fiscal Terceros a los medios de comunicación. Indicó que el imputado expuso ante el vocal de la sala que no se respetó su derecho a la defensa y que no se presentó una buena argumentación del caso, argumentos que fueron rechazados, por lo que se ratificó su detención preventiva en el Penal de Palmasola en el marco de las investigaciones. Terceros no quiso brindar más detalles argumentando que el caso está en reserva para no entorpecer las investigaciones. Herbas trabajó como asesor de Contrataciones en la Alcaldía cruceña, acusado de cometer los delitos de conducta antieconómica, legitimación de ganancias ilícitas y contratos lesivos al Estado. Testigos los acusaron por “reclutar” gente para que ingrese al municipio cruceño, sin cumplir funciones y recibiendo un porcentaje del salario.