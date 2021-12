Exdirector municipal: Angélica Sosa y su gabinete conocían de los ítems fantasmas desde 2018





30/12/2021 - 12:00:04

ABI.- El exdirector de Bienes Municipales de la Alcaldía de Santa Cruz, Rolando Núñez, reveló este jueves que la exalcaldesa interina Angélica Sosa y los integrantes de su gabinete conocían de la existencia de los “ítems fantasmas”, ya que ese hecho fue denunciado y puesto en conocimiento de las autoridades en 2018. “Lo informó a Jorge Landívar, que en ese entonces era Jefe de Gabinete, me pide que le llame, entonces yo lo llamo y Jorge me dice 'Rolando estás en altavoz, dame el informe que me diste por favor esta mañana, estamos en reunión de gabinete y te escucha la arquitecta', entonces yo di el informe y yo creo que ahí Jorge lo eleva a gabinete y a través mío también se presta el informe que han hecho las directoras y los jefes de departamento”, manifestó en contacto con Bolivia Tv. El informe destallaba la existencia de personal que no era de la dirección a su cargo pero que figuraba con ítem, otros que estarían en comisión y algunos cargos acéfalos que no se sabía si estaban cumpliendo funciones al interior de la Alcaldía. “Para mí se hace un poco difícil realizar las tareas de inventario dentro del Gobierno Municipal, porque los bienes municipales son increíblemente demasiados, no solamente están vehículos, están bienes de dominio público, está educación, está salud, entonces es increíblemente vasto el trabajo que hay que hacer en la Dirección de Bienes y el personal que teníamos no alcanzaba para realizar esas gestiones y eso es lo que me informan las dos subdirectoras que en ese momento eran parte de la dirección y la jefa de departamento”, relató. Señaló que tras la presentación del informe, mandos superiores del municipio cruceño determinan que sea despedido de sus funciones. “Entonces a mí me llega memo de despido por parte de la Dirección de Bienes y me sorprende. Me botan, me mandan un memorándum de despido, me piden que me quede un tiempo más hasta que llegue un nuevo director y yo le digo que no hay ningún problema, entonces yo me quedo un cierto tiempo y después le digo que me voy”, manifestó. Posteriormente, el despido queda sin efecto y deciden un cambio de funciones, proceso en el cual también se registró irregularidades, que en ese entonces también fueron denunciadas por Núñez. “Ahí donde hago la denuncia, paso de ser un tipo de asesor, para ser otro tipo de asesor en la Dirección de Mercados, mantuvieron mi sueldo, yo termino pidiendo una cuenta y termino pagando el exceso de la diferencia de un ítem a otro”, señaló. Recordó que la denuncia no tuvo repercusión alguna al interior del municipio cruceño, por lo que determinó recurrir a los medios de comunicación locales, que tampoco mostraron interés por su relación con la administración municipal de entonces. “Comienzo a hacer muchas denuncias conjuntamente con la del caso de Mash y no me dan bola, porque el poder en ese entonces de las personas que estaban en el municipio era grande y los medios de comunicación eran bastante serviles al gobierno municipal, porque yo me comuniqué con varios de ellos y quise salir en diferentes notas de prensa y demás, pero me contactan una sola vez y no me vuelven a llamar, no sé que pasa pero veo que la cosa no va y hago la denuncia por las redes sociales”, relató.