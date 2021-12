OMS: El populismo, el nacionalismo y el acaparamiento de vacunas son la otra pandemia prolongada





30/12/2021 - 08:28:08

VOA.— La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la rápida circulación de las variantes ómicron y delta del coronavirus está provocando un tsunami de casos, enfermedades graves y un aumento de las muertes entre los no vacunados. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el miércoles en rueda de prensa que si bien la ciencia ha permitido el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19, la cifra mundial de muertes por la enfermedad ha seguido aumentando. En 2020, el organismo informó de 1,8 millones de muertes en todo el mundo, una cifra que palidece en comparación con los 3,5 millones de muertes adicionales registradas en 2021. Tedros sostuvo que la razón del ascenso fue que la política ha superado con demasiada frecuencia la necesidad de trabajar juntos para derrotar esta pandemia. “El populismo, el nacionalismo estrecho de miras y el acaparamiento de recursos sanitarios, incluidas máscaras, medicamentos, herramientas de diagnóstico y vacunas por parte de un pequeño número de países socavaron la equidad y crearon las condiciones ideales para el surgimiento de nuevas variantes”, dijo. Tedros condenó la falta de información y la desinformación que a menudo ha sido difundida por un pequeño número de personas por socavar la ciencia y la confianza en las herramientas de salud que salvan vidas. Sostuvo que estos dos males han impulsado el escepticismo frente a las vacunas y son los culpables de la cantidad desproporcionadamente grande de personas no vacunadas que mueren a causa de las cepas delta y ómicron del coronavirus. Advirtió que el virus que causa el COVID-19 continuará evolucionando y amenazando los sistemas de salud, si las naciones no mejoraban su respuesta colectiva. Agregó que era hora de superar el nacionalismo a corto plazo y proteger a las poblaciones y economías contra futuras variantes abordando la desigualdad global de las vacunas. "Poner fin a la inequidad en materia de salud sigue siendo la clave para poner fin a la pandemia", dijo Tedros. "A medida que esta pandemia se prolonga, es posible que nuevas variantes puedan evadir nuestras contramedidas y volverse completamente resistentes a las vacunas actuales o infecciones pasadas, lo que requiere adaptaciones de vacunas". El jefe de la OMS insistió en que era hora de desterrar la política del populismo y los intereses personales que han descarrilado la respuesta global a la pandemia. Pidió a todos que hicieran una resolución de Año Nuevo para respaldar la campaña de la OMS para vacunar al 70% de la población mundial para mediados de 2022.