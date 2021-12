A un día del plazo, presionan al Vice para que se vacune





30/12/2021 - 07:59:36

Página Siete.- A los pedidos del cobista Juan Carlos Huarachi, la viceministra María René Castro y otros, ayer se sumó la Federación Sindical de Mineros de Bolivia (FSTMB), juntas vecinales de Potosí, gremiales alteños y una concejal masista para que el vicepresidente David Choquehuanca se inmunice contra la covid, empero, su decisión de no hacerlo tiene apoyo en el MAS. La posición del aymara de 60 años de edad ha puesto en apuros al Gobierno, que aprobó los decretos supremos 4640 y 4641, que obligan a los bolivianos a portar su carnet sanitario desde el 1 de enero. El huarineño no ha confirmado si recibió la vacuna y ha mantenido el hermetismo sobre el tema, a diferencia del presidente Luis Arce, quien ya recibió las dosis y llama constantemente a la población a vacunarse contra el coronavirus. Ayer, Gonzalo Quispe, ejecutivo de la Fstmb, que forma parte del Pacto de Unidad, brazo social del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), llamó también a Choquehuanca a vacunarse. “Tratándose de autoridades y en momentos en que estamos motivando a que toda la población se pueda vacunar, debería vacunarse el vicepresidente y todas las autoridades”, indicó a Página Siete. En Cochabamba, la concejala masista Cinthia Soliz, demandó a Choquehuanca a que se vacune. “También hay que pedirle a nuestro vicepresidente que, de alguna forma, debe dar el ejemplo a todos los bolivianos y debe cumplir vacunándose”. Desde Potosí, Abraham Castro, vicepresidente de la Federación de Juntas Vecinales, exigió al segundo hombre del país a inmunizarse. “Hay una instrucción del Gobierno y sabiendo que él no se hizo vacunar es una falta de respeto como autoridad, porque ellos (las autoridades) sacan propaganda para vacunarse, pero primero deben dar ejemplo ellos”, precisó Castro. En tanto, Antonio Siñani, dirigente de los gremiales de El Alto se sumó a los anteriores pedidos. “Es importante que desde el Gobierno central den el ejemplo. El compañero David Choquenhuanca debe vacunarse. Yo, como papá, me vacuno y mis hijos harán lo mismo, por eso los mandatarios y otras autoridades deben demostrar que se vacunaron”, puntualizó. El martes, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Huarachi, pidió al vicepresidente David Choquehuanca reflexionar en su postura y aplicarse la vacuna anticovid para cumplir con la exigencia que demanda su propio gobierno. Por su lado, la viceministra de Vigilancia Epidemiológica, María René Castro, señaló que esperan que Choquehuanca se vacune. “No sé si lo habrá hecho, pero esperemos que lo haga”, complementó. El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes sugirió que Choquehuanca no debería ingresar a su despacho de presidente de la Asamblea Legislativa si no tiene pase sanitario o debería presentar pruebas negativas recientes tal como ordena un decreto que entrará en vigencia el 1 de enero. Apoyo a Choquehuanca El senador del MAS Félix Ajpi sostuvo que el vicepresidente “está en su derecho (si no quiere vacunarse), pero tiene la obligación de hacerse pruebas de PCR al menos dos veces por semana para asistir a lugares públicos… En esto no hay discusión, las normas son para todos y todos deben cumplirlas”. El vicepresidente del MAS, Gerardo García, señaló ayer a Página Siete, que “es una decisión personal si uno se vacuna. Es decisión de cada uno, seguro el tiempo le dará la razón (a Choquehuanca), si no quiere por necesidad lo hará como yo, que para viajar a Europa tuve que hacerlo”. El diputado del MAS Juanito Angulo sostuvo que a nadie le consta que el Vicepresidente no se haya hecho vacunar y dijo que el ejemplo ya lo dio el presidente Luis Arce.“No sé de dónde sacan que no está vacunado el Vicepresidente, realmente a mí no me consta; sin embargo, nuestro Presidente dio el ejemplo”.