La persona vacunada no muere, no llega a Terapia Intensiva y no contagia





29/12/2021 - 18:31:15

La persona vacunada “no muere, no llega a Terapia Intensiva y no contagia”, dijo la especialista María Bolivia Rothe, quien enfatizó que los inmunizantes son seguros y efectivos por lo que las versiones de los movimientos antivacunas, son falsas y contribuyen a la “infodemia”. Rothe, exdirectora general de Epidemiología, entrevistada este miércoles en el programa “Contragolpe”, de Radio Patria Nueva, dijo que las vacunas contra el coronavirus pasaron las tres fases clínicas de seguridad, es decir su eficacia fue probada primero en laboratorio, luego en animales y, tercero, se aplicó a miles de seres humanos, antes de ser distribuida al mundo. “Todas las vacunas han llegado a la fase tres, todas las vacunas han sido testeadas adecuadamente, todas las vacunas tienen una efectividad entre el 75 y el 80 por ciento para producir una adecuada inmunidad en las personas que hagan frente al coronavirus”, indicó. “La vacuna no es que evite enfermarse de coronavirus. Si tu te pones la vacuna, no es que nunca más te vas a enfermar de coronavirus. Te puedes enfermar si no cumples las medidas de bioseguridad mínimas, puedes volver a enfermarte pero (…) la persona no muere, no llega a terapia intensiva porque su enfermedad no es grave y no contagia a su entorno”, explicó. Señaló que el uso de los inmunizantes puede producir algunas reacciones en algunas personas de manera similar a otras vacunas. Entre esas reacciones, en algunos casos, citó a los dolores de cabeza, malestar o diarrea pero que dichas reacciones desaparecen en uno o dos días, o a veces más rápido cuando se toman algunos calmantes como el paracetamol. Lamentó que algunos grupos antivacunas, redes sociales y ciertos medios de difusión difunden información falsa, incompleta o errónea sobre la vacuna o la salud, fenómeno que se conoce como infodemia. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el brote de COVID-19 y la respuesta correspondiente han estado acompañados de una infodemia masiva, es decir, de una cantidad excesiva de información ‒en algunos casos correcta, en otros no‒ que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando las necesitan. El término infodemia se refiere a un gran aumento del volumen de información relacionada con un tema particular, que puede volverse exponencial en un período corto debido a un incidente concreto como la pandemia actual. En esta situación aparecen en escena la desinformación y los rumores, junto con la manipulación de la información con intenciones dudosas. En la era de la información, este fenómeno se amplifica mediante las redes sociales, propagándose más lejos y más rápido, como un virus.