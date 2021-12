Comisión de Diputados convocará al Fiscal General por el caso “ítems fantasmas”





29/12/2021 - 18:28:24

ABI.- El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui, informó este miércoles que en la primera quincena de enero de 2022 se convocará al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, para que informe sobre los avances en la investigación del caso “ítems fantasmas”. “Vamos a tener la presencia del Fiscal General del Estado que está trabajando en esto (caso ítems fantasmas), el 7 de enero reanudamos la actividades legislativas, en consecuencia tenemos ocho días para solicitar, esperemos que no sea necesario conminarlo”, indicó. Dijo que se cuenta con un cuestionario de preguntas que el Fiscal General deberá responder ante el pleno de la comisión legislativa, todo vinculado al proceso investigativo del caso del presunta corrupción en la Alcaldía de Santa Cruz. “La pretensión de la Comisión de Constitución no es reemplazar la actividad investigativa del Ministerio Público”, aclaró. Sobre la posibilidad de que la Comisión también convoque a Jhonny Fernández, actual alcalde de la capital cruceña, dijo que, si bien no está descartada, se priorizará la presencia del fiscal Lanchipa. “Probablemente, luego de la audiencia de petición de informe oral, en la cual va a estar presente el Fiscal General del Estado, se pueda prever la posibilidad de convocar al ciudadano Jhonny Fernández, entre tanto, no vamos a obstaculizar este trabajo”, complementó.