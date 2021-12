Series que no seguirán: Los grandes fiascos de 2021





29/12/2021

Infobae.- Se estrenaron a lo largo de este año y no rindieron como se esperaba, bien porque la audiencia les dio la espalda o bien porque resultaron producciones muy caras que no pudieron sostenerse económicamente. A diferencia de otras series que lograron hacerse un lugar en el corazón del público, estas cinco de 2021 quedaron en el olvido y no tendrán nueva temporada en 2022. El legado de Júpiter (Jupiter’s Legacy) - Netflix Solo ocho episodios fueron suficientes para que Netflix dijera basta: la serie de superhéroes creada por Steven S. DeKnight no obtuvo los números previstos y en menos de un mes la plataforma anunció que no habría una segunda entrega. ¿Quién se iba a sumar a esta ficción sabiendo que no confiaban en ella ni sus propios patrocinadores? Basada en el comic que crearon Mark Millar y Frank Quitely, El legado de Júpiter logró al menos conseguir un spin off, que se llamará Supercrooks y tendrá como protagonistas a los villanos de la saga. Cowboy Bebop - Netflix Es la más reciente de este grupo, ya que se subió a Netflix en este diciembre. Con 10 episodios en su única temporada, Cowboy Bebop no logró conquistar al público ni a la crítica. Según The Hollywood Reporter, de las 74 millones de horas de visualización cuando se estrenó, perdió el 59% en la siguiente semana y ya no pudo recuperarse. Las comparaciones con el animé original tampoco ayudaron a sostenerla y, a solo un mes del estreno, se anunció que no habría segunda temporada. Away (Lejos) - Netflix La dos veces ganadora de un Oscar como mejor actriz, Hillary Swank decidió que era tiempo de pasarse al mundo de las series y protagonizó Away para Netflix. Seguramente hoy se debe estar lamentando por esta decisión que le generó más conflictos que ganancias. La ficción relataba la vida de una mujer astronauta casada con un colega, madre de una hija, a quien se le presenta la posibilidad de ir a Marte como líder de una misión. La mujer emprende el viaje, que durará dos años; en ese tiempo, en la Tierra, su esposo sufre un accidente cerebro-vascular. El planteo no convenció a los seguidores de este tipo de historias y la plataforma no le concedió una segunda temporada. Casi una duquesa (The Duchess) - Netflix Una sola temporada de seis episodios de 25 minutos aproximadamente: nada podría salir demasiado mal. Sin embargo, esta comedia británica no consiguió la renovación y se quedó allí. Apenas 10 millones personas vieron la serie en los primeros 28 días, un número muy bajo teniendo en cuenta que figuraba entre las ficciones destacadas en la plataforma. Nine Perfect Strangers (Amazon Prime Video) Esta serie de Amazon Prime Video fue anunciada y promocionada con bombos y platillos, ya que cuenta con Nicole Kidman a la cabeza de un elenco que incluía a Melissa McCarthy, Bobby Cannavale, Luke Evans y Michael Shannon, entre otros. La historia se desarrolla en una especie de spa llamado Tranquillum House, donde acuden personas con problemas de ansiedad, adicciones y dramas personales para recomponer sus vidas. Pero el público encontró que el planteo era confuso, sin que el misterio tuviera algún sentido.