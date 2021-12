Muere activista antivacuna a causa de COVID en Cochabamba





29/12/2021 - 04:40:43

Opinión.- El secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, Carlos Solá, confirmó que este martes falleció una activista antivacuna a causa del coronavirus. "Uno de estos activistas ha fallecido por COVID, eso lo sabemos muy bien y por reserva a su identidad no podemos decirlo quién fue, pero es una de las personas que estaba protestando, marchando en contra de las vacunas", declaró en el programa Buena Noche. Dijo también que el 98% de las personas que estan en terapia intensiva en el departamento no tienen vacunas. De la jornada de lunes, de los 11 fallecidos, 9 no estaban vacunados. Cochabamba es epicentro en índice de riesgo alto Cochabamba tiene casi el doble de municipios en “riesgo alto” al coronavirus respecto a Santa Cruz. De acuerdo con el último Índice de Alerta Temprana emitido por el Ministerio de Salud, en Cochabamba hay 21 territorios que están dentro de esa categoría, mientras que en el departamento oriental solo 12. Cochabamba no solo supera a Santa Cruz (la región del país donde hay más población), también es el departamento de Bolivia con más municipios en riesgo es alto, esto supone, según el Ministerio de Salud, que "el contagio se encuentra desbordado, tanto en ambientes cerrados, espacios públicos, persona a persona en cualquier lugar (...)". El documento señala que todos los municipios del Eje Metropolitano de Cochabamba están dentro de esa categoría, es decir, Cercado, Quillacollo, Sacaba, Colcapirhua, Tiquipaya, Vinto y Sipe Sipe. Además, hay otros municipios del Trópico que están en esa situación crítica: Villa Tunari, Shinahota y Chimoré. A pesar de esta alerta las medidas preventivas en el Trópico aún son blandas. El Comité de Operaciones de Emergencia (COEM) de Chimoré, en su última sesión, determinó que las labores educativas presenciales continúen en los colegios que no presenten casos positivos de COVID-19, según información difundida por Radio Kawsachun Coca. En Shinahota hace poco se registraron más 80 casos positivos de coronavirus y 29 fueron identificados en unidades educativas, según el Comité de Análisis de Información (CAI).