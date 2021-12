Fiscalía acepta que Almagro declare en el caso golpe de Estado y explique su rol en 2019





29/12/2021 - 04:14:55

ABI.- La Fiscalía aceptó una solicitud para que declare como testigo el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en el marco de las investigaciones del caso “golpe de Estado I”, según informó Marcelo Valdez, abogado de la exdiputada Lidia Patty. “El Fiscal ha aceptado la declaración del testigo Almagro pero indica previamente, a la aceptación se debe aclarar la pertinencia y la utilidad de la declaración. Debemos aclarar y lo hemos hecho mediante memorial, que él ha sido el que ha emitido un informe preliminar acerca de las elecciones 2019 que han sido objeto de un proceso penal el cual ha sido rechazado, por tanto, no ha habido fraude”, indicó el abogado según el reporte de Radio Éxito. El 10 de noviembre de 2019, Almagro emitió un informe preliminar de las elecciones de ese año sin que dicho documento estuviese pactado en el acuerdo firmado con el país y sin esperar la finalización del cómputo electoral oficial que dio la victoria a Evo Morales con el 47,08%. El informe de Almagro, en el cual solicitó nuevas elecciones, dio pie a ataques a instituciones públicas, a autoridades, a sus familiares y al posterior golpe de Estado encabezado por Jeanine Áñez. En base a ese informe, la Fiscalía detuvo a los vocales electorales e inició una investigación por un supuesto fraude electoral y manipulación informática, pero tras dos años de pesquisas no encontró pruebas suficientes por lo que cerró el caso y se liberó a las exautoridades. En ese contexto, el abogado Valdez indicó que “Él (Almagro) ha manifestado que ha habido manipulación dolosa y este informe preliminar que él lo ha hecho de mutuo aparte, no está dentro del convenio. Él deberá establecer porqué motivo ha hecho este informe preliminar puesto que no estaba dentro del acuerdo y es algo falso (…) este elemento (el informe preliminar de Almagro) ha sido el inicio de tanta muerte y ha sido parte fundamental del golpe de Estado”, manifestó, según informó la emisora. El abogado dijo que se espera que Almagro preste su declaración a distancia mediante cooperación con la Cancillería.