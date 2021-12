Salud asumirá acciones ante agresiones ejercidas por grupos antivacunas





28/12/2021 - 19:24:23

ABI.- La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renee Castro, señaló este martes que se asumirán las acciones correspondientes ante las agresiones ejercidas por grupos antivacunas a personal de salud en un punto de vacunación de la ciudad de El Alto. “Esta actitud no puede ocurrir, nosotros vamos a tomar acciones, el día de mañana (miércoles) estaremos esperando la nota formal del Sedes (Servicio Departamental de Salud), para tomar todas las acciones que ameriten”, dijo en conferencia de prensa.

La viceministra indicó que no se puede permitir que grupos pequeños quieran poner en riesgo la salud del resto de la población. Lamentó también que los gobiernos subnacionales no estén tomando acciones para evitar que exista gente que pretenda movilizarse sin las medidas de bioseguridad, poniendo en riesgo la salud pública. Exhortó a los gobiernos subnacionales a ejercer medidas y acciones que garanticen la salud pública, a través de la vacunación anticovid y las medidas de bioseguridad. A partir del 1 de enero de 2022 la población deberá presentar su carnet de vacunación o una prueba PCR negativa con base en una normativa aprobada y publicada. El Decreto Supremo 4641 establece en su artículo 1 “a) Implementar el Carnet de Vacunación contra el COVID-19 en todo el territorio nacional, como el documento oficial certificado por el Ministerio de Salud y Deportes, que acredita que una persona fue vacunada en el Estado Plurinacional de Bolivia”. Asimismo, regula el registro, certificación y verificación de la autenticidad de los resultados de laboratorio para diagnóstico del COVID-19.