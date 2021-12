Las personas saludables y con la dosis de refuerzo tienen pocas probabilidades de desarrollar infecciones graves por la cepa ómicron





28/12/2021 - 19:06:17

Infobae.- Si bien la variante Ómicron ha disparado las infecciones en Estados Unidos a niveles no vistos desde la ola del invierno pasado, parece que tiene efectos menos graves que la variante delta, según varios estudios internacionales y los primeros datos de varios hospitales estadounidenses. Los infectados por la variante Ómicron tienen entre un 15 y un 20 por ciento menos de probabilidades de acudir a urgencias y un 40 por ciento menos de ser hospitalizados durante la noche, en comparación con los infectados por la variante Delta, según datos ingleses analizados por científicos del Imperial College de Londres. Esto coincide con los primeros datos de algunos hospitales estadounidenses. En el sistema hospitalario Metodista de Houston, alrededor del 15 por ciento de los individuos sintomáticos han acabado hospitalizados, lo que supone una reducción de alrededor del 70 por ciento en comparación con los infectados por la variante Delta, dijo James Musser, presidente de patología y medicina genómica. Otro estudio realizado en Gran Bretaña, que aún no ha sido revisado por expertos, descubrió que las personas infectadas con Ómicron tenían casi un 60 por ciento menos de probabilidades de ingresar en el hospital que las infectadas con Delta. “Lo que está absolutamente claro es que hay una menor tasa de hospitalización con nuestros pacientes Ómicron en nuestro sistema hospitalario”, dijo Musser. “Eso no significa necesariamente que esta variante sea, entre comillas, ‘menos virulenta’. El jurado aún no ha decidido sobre eso. Lo que sabemos ahora es que... si uno se inmuniza y, lo que es más importante, si se refuerza, se mantendrá alejado de problemas sustanciales.” Sin embargo, tanto él como otros expertos advierten que no hay que confiarse y que millones de estadounidenses, sobre todo los no vacunados, siguen siendo vulnerables a enfermedades más graves por la variante del coronavirus más transmisible hasta la fecha. Otros factores que podrían suponer un mayor riesgo son la edad de la persona, el tipo de vacuna o refuerzo que haya recibido y si tiene problemas de salud subyacentes, como enfermedades cardíacas u obesidad, dijo Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota y miembro del grupo de trabajo de la transición al covid-19 del Presidente Biden. “¿Ha tenido anteriormente una infección? ¿Se ha vacunado? ¿Cuántas dosis de vacuna, y fue hace más de seis meses? Así que, en cierto modo, esto es casi como un problema de cálculo. Tiene muchas partes en movimiento y estamos tratando de resolverlo”, dijo Osterholm. El 26 de diciembre, la Casa Blanca y los funcionarios de salud pública afirmaron que Estados Unidos cuenta con herramientas para combatir la última oleada de coronavirus, pero advirtieron que las hospitalizaciones seguirán aumentando. (JM Rieger/The Washington Post) Los médicos también advierten que muchas más personas se infectarán con Ómicron simplemente por su capacidad de transmisión. Si incluso una pequeña fracción de esas personas llega al hospital, les preocupa que los sistemas de atención sanitaria, que ya están escasos de personal debido a las infecciones por el Delta, puedan verse desbordados, con resultados potencialmente nefastos para quienes necesiten cuidados críticos como consecuencia de accidentes de tráfico, ataques cardíacos, derrames cerebrales o cualquier otra cosa que lleve a la gente a las salas de urgencias. “Tenemos que ser respetuosos con el hecho de que nuestro sistema hospitalario ha estado bajo este tipo de presión durante tanto tiempo”, dijo Larry Corey, virólogo del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson de Seattle. “Tenemos que hacer todo lo posible para no permitir la situación, en la que hay tal aglomeración y tal intensidad que no podemos atender de forma óptima a las personas que contraen la enfermedad grave”. Anthony S. Fauci, principal asesor médico de Biden, dijo que el rápido aumento del número de personas que se infectan con la variante omicrónica supondrá invariablemente una carga adicional para el sistema. “Vamos a tener un verdadero desafío para el sistema de prestación de servicios de salud, es decir, el número de camas, el número de camas de UCI e incluso el número de proveedores de atención médica”, dijo Fauci en una entrevista. “Incluso las personas vacunadas están contrayendo infecciones de última hora. Así que si se infectan suficientes enfermeras y médicos, van a estar temporalmente fuera de servicio. Y si se consigue que un número suficiente de ellos esté fuera de servicio, se puede producir una doble tensión en el sistema de atención sanitaria.” La buena noticia para la mayoría de las personas vacunadas y reforzadas es que las infecciones por Ómicron suelen imitar los síntomas del resfriado común. Aquellos con dos vacunas, pero sin refuerzo, también parecen salir relativamente bien parados, aunque pueden desarrollar síntomas más intensos que pueden durar más tiempo, dijeron los expertos. De los 205 millones de estadounidenses que han sido vacunados, unos 66 millones, o el 32 por ciento, han recibido una dosis de refuerzo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. En una serie de publicaciones en Twitter, Craig Spencer, que enseña medicina de urgencias en el Centro Médico de la Universidad de Columbia, dijo que todos los pacientes reforzados que ha visto en la sala de urgencias no han tenido dificultad para respirar o falta de aliento. Los que han recibido dos dosis de las vacunas Pfizer o Moderna también han tenido síntomas leves, dijo, “pero más que los que habían recibido una tercera dosis”. Pero casi todos los pacientes que tuvieron que ser hospitalizados no estaban vacunados, dijo. “No importa su afiliación política, o sus pensamientos sobre las mascarillas, o en qué parte del país, como un médico de urgencias a quien le confiaría su vida, si llegó a mi sala de emergencias a las 3 am, te prometo que prefieren hacer frente a la ola de ómicron que se avecina, vacunados”, escribió Spencer. Los niños también están llenando las camas de los hospitales en muchas partes del país, especialmente en Nueva York. Las autoridades estatales emitieron una advertencia en la víspera de Navidad después de que se cuadruplicaran las hospitalizaciones de niños menores de 18 años en la ciudad de Nueva York entre el 5 de diciembre y la semana pasada. Alrededor de la mitad de los ingresos fueron niños menores de 5 años, que no pueden ser vacunados, según el Departamento de Salud de Nueva York. Los expertos advirtieron que aquellos con mayor riesgo de infección grave a las variantes anteriores probablemente sigan siendo vulnerables a ésta. Todavía no está claro si los individuos de mayor edad y los que tienen afecciones subyacentes, como la diabetes y las enfermedades cardíacas, corren el mismo riesgo reducido con la nueva variante. Responder a estas preguntas es clave para evaluar la probable trayectoria de la variante en EE.UU., ya que es un país más envejecido y menos saludable que muchos de sus pares mundiales. Hasta ahora, los primeros datos de EE.UU. se hacen eco de lo observado en Sudáfrica y Gran Bretaña, donde las oleadas de Ómicron están ligeramente por delante de las de este país. Un grupo de científicos escoceses afirmó recientemente que las personas vacunadas parecen tener cierta protección contra la infección sintomática de la variante Ómicron, aunque menos que contra la delta. Una tercera dosis o refuerzo de una vacuna de ARNm se asoció con una reducción del 57 por ciento en las probabilidades de desarrollar un caso sintomático de Ómicron. En el servicio de urgencias del Hospital Johns Hopkins, los médicos están viendo más infecciones que en cualquier otro momento de la pandemia, pero la mayoría de los casos no son graves, dijo Stuart Ray, profesor de medicina en la división de enfermedades infecciosas. Pero advirtió que todavía no hay “pruebas tranquilizadoras” de que Estados Unidos se vaya a librar de una ola de infecciones y complicaciones. El país se enfrenta a otros retos con el Ómicron en cuanto a su botiquín. Dos de los tres tratamientos intravenosos existentes llamados anticuerpos monoclonales -los de Regeneron y Eli Lilly- no funcionan contra la variante. Algunos gobernantes republicanos habían pregonado la posibilidad de que los enfermos de COVID-19 recibieran anticuerpos monoclonales, lo que hizo que algunos estadounidenses vieran esos tratamientos como una alternativa a la vacunación. El único anticuerpo monoclonal que funciona, el sotrovimab de Vir Biotechnology y GlaxoSmithKline, es escaso y no estará disponible para muchos de los infectados. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó la semana pasada dos píldoras antivirales fáciles de tomar y una de ellas tiene una gran eficacia contra el Ómicron, pero su suministro inicial será escaso. Se espera que la distribución de las píldoras comience en breve. Tampoco está claro si el aumento en Estados Unidos seguirá el mismo patrón que el de Sudáfrica, que superó rápidamente el pico de casos de Ómicron la semana pasada. La enorme oleada de Ómicron de Sudáfrica parece estar remitiendo con la misma rapidez con la que creció. La población sudafricana es significativamente más joven y tiene tasas de vacunación mucho más bajas, con alrededor de un 35% de la población inmunizada, y prácticamente ninguna reforzada. El país también se enfrentó a una ola de la variante Delta que infectó a una parte mucho mayor de la población que en Estados Unidos. El importante número de residentes sudafricanos infectados con la variante delta en comparación con los Estados Unidos podría ser una distinción importante que podría hacer que más estadounidenses sean vulnerables a la Ómicron, dijo Chris Beyrer, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins. Beyrer también señaló que las infecciones en Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania parecían estar aumentando a un ritmo significativamente más rápido que en Sudáfrica. “Este es un virus increíblemente infeccioso y está avanzando a buen ritmo”, dijo Beyrer. Añadió que Estados Unidos dispone de numerosas herramientas -como el fácil acceso a las vacunas y vacunas de refuerzo, los nuevos medicamentos antivirales, las pruebas y el enmascaramiento- que podrían ayudar a frenar sus efectos. Pero refiriéndose a los que se han negado a seguir las directrices de salud pública, Beyrer dijo: “Tenemos mucha resistencia, lo que nos hace vulnerables a la infección”.