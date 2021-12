Es el mayor desastre natural de la historia, dice gobernador de Bahía





28/12/2021 - 18:44:40

Agencia Brasil.- El gobernador de Bahía (noreste), Rui Costa, dijo este martes (28) que el estado brasileño atraviesa “el mayor desastre natural de la historia”. En una rueda de prensa, Costa dijo que aún no es posible precisar cuándo comenzará la reconstrucción de las zonas destruidas por las inundaciones que azotaron el estado este mes. "Bahía está devastada y aún no podemos estipular cuándo se repararán las carreteras. No sabemos el alcance. Habrá que ver, caso por caso, qué solución técnica es la más adecuada. En algunos lugares tendremos que realizar cambios. Un puente de 50 metros de ancho, por ejemplo, que fue arrastrado por el agua, puede ser un poco más grande, con 70 metros, para facilitar el paso del río ”, agregó. Además, según Costa, no se permitirá la reconstrucción de casas en áreas de riesgo, cerca de ríos o en zonas de deslizamiento. El gobernador aclaró que la prioridad de las obras serán los puentes y las carreteras esenciales que conectan los municipios con otras regiones y que se encuentran en lugares de más fácil acceso.



Números Suman 116 los municipios afectados y 100 las ciudades que declararon emergencia. Según la Defensa Civil de Bahía, hasta el momento, 470 mil habitantes se vieron afectados por las tormentas. Las inundaciones en el estado dejaron 20 muertos y más de 31.000 personas sin hogar. "Por las imágenes que vemos, tenemos la sensasión de haber sufrido un bombardeo masivo en todo el estado", dijo el gobernador, agregando que al menos 50 ciudades tienen casas bajo el agua. "Ahora que el agua está empezando a bajar, podemos ver los daños que han sufrido las casas de personas senciilas, que hicieron un gran esfuerzo para levantarlas".



Ayudas Sin decir cuánto se entregará a cada familia, Rui Costa reiteró el llamamiento hecho ayer (27) para que los alcaldes registren a los afectados por las inundaciones. "Vamos a asignar una ayuda financiera a estas familias, pero antes tenemos que entender cuántas personas fueron afectadas." El gobernador se encuentra en Ilhéus, donde se centran las operaciones para atender a los afectados. En la entrevista, agradeció a otros estados, como Maranhão, Ceará, Pernambuco, São Paulo, Río de Janeiro, Mato Grosso y Distrito Federal, que ofrecieron recursos, donaciones e incluso el envío de bomberos.



Sobrevuelo La mañana de este martes (28), se tiene previsto que tres ministros sobrevuelen las zonas afectadas región: João Roma (Ciudadanía), Rogério Marinho (Desarrollo Regional) y Marcelo Queiroga (Salud). A las 11h está programada una conferencia de ministros en la ciudad de Ilhéus. El ministro de Ciudadanía, João Roma, visitó el domingo (26) Ilhéus y otras áreas afectadas. En el municipio, Roma afirmó que es crucial sacar a las familias de las zonas de riesgo.