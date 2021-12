Partidos piden prórroga de plazo de sus estatutos; TSE dice que es imposible ampliar





28/12/2021 - 15:35:10

La Razón.- Cuando faltan cuatro días para que todos los partidos y agrupaciones ciudadanas del país entreguen su estatuto adecuado a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, algunos partidos pidieron una ampliación del plazo de esta entrega, informó la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia. El TSE al respecto es categórico: por ley el plazo es improrrogable, el viernes se cierra el plazo sí o sí. El pedido de ampliación del plazo proviene sobre todo de las organizaciones que tienen problemas internos, de división y que no han podido unificarse. De las 11 organizaciones políticas registradas a nivel nacional, solo una, el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene registrado su estatuto en el Órgano Electoral; ocho (UCS, ADN, UN, PAN-BOL, MNR, FRI, MTS y DEMÓCRATAS) están en distintas etapas del necesario trámite, y dos (el Frente Para la Victoria, FPV, y el Partido Democrata Cristiano, PDC) no están cumpliendo con los requisitos. La unificación partidaria es imprescindible, toda vez que para adecuar el estatuto se necesita que los partidos lo hagan en instancias democráticas, como asambleas o congresos, y dichas reuniones tienen que ser supervisadas por el Órgano Electoral, por el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), que básicamente debe verificar que el partido cumpla con su estatuto vigente para tomar esta gran decisión de adecuación. Tan importante es esta supervisión, que habiendo realizado sus respectivos congresos, el FPV presentó su nuevo estatuto, pero el TSE lo rechazó porque el partido no pidió la supervisión del Sifde. Los partidos y agrupaciones no pueden objetar corto tiempo o desconocimiento porque este plazo viene por lo menos desde hace año y medio atrás, y por lo menos desde hace tres meses el Órgano Electoral viene advirtiendo y emitiendo instructivas que orientan la adecuación; incluso hubo dos talleres con organizaciones políticas nacionales sobre cómo realizar el trabajo, reveló la vocal Chuquimia. Y se trata de entregar el estatuto mismo, no un adelanto o algo modificado, precisó a La Razón. Por añadidura, el plazo vence este viernes a las 16.00, porque el Ministerio de Trabajo dispuso que la jornada laboral es continua.