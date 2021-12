Largas filas y desesperación en los centros de diagnóstico de Covid-19 en Santa Cruz





28/12/2021 - 15:32:25

El Deber.- Cientos de personas llegan a los centros de diagnóstico en busca de una prueba de antígeno nasal o PCR para saber si están o no infectadas con Covid-19. En Santa Cruz de la Sierra son 36 los puntos habilitados donde la población acude en busca del diagnóstico. Mery Suárez llegó al Parque Aeronáutico (entre las avenidas El Trompillo y Santos Dumont) a las 5:00 y logró la numeración 99 de la fila. En este punto se observó a unas 300 personas en la fila; sin embargo, los encargados indicaron que las pruebas no alcanzarían para todos. Pese al anuncio, varias personas se quedaron a la espera de que algunos se cansen aguardando y abandonen el lugar. En el punto de atención de Hipermaxi de la avenida Cristo Redentor, entre sexto y séptimo anillo, la situación es similar. Los responsables informaron que solo contaban con 150 pruebas, pero en la fila había unas 300 personas. “Vamos a retirarnos y buscar pruebas en hospitales privados”, dijo una mujer a EL DEBER. El secretario municipal de Salud, Roberto Vargas, pidió a la población acudir a los centros de detección de coronavirus solo si presentan síntomas de Covid-19. “Para darle más comodidad a la población habilitamos este punto en el Cambódromo. Se hará el diagnóstico y el tratamiento de forma gratuita a la población”, afirmó Vargas este martes durante la inauguración de este nuevo punto, que atenderá de 7:00 a 19:00. EL DEBER también recorrió otros puntos de detección de covid-19 en la capital y constató similar situación, es decir, largas filas y desesperación de la gente por saber si está o no infectada. En los puntos de atención que funcionan en la plaza del Estudiante, en barrio Las Orquídeas, en el Cuarto Anillo y doble vía a La Guardia, la ciudadanía tuvo que madrugar para asegurarse el test. El lunes 27 de diciembre, se informó que la capital cruceña alcanzó un pico semanal de positividad de pruebas. De cada 100 pruebas aplicadas, 26 salieron positivo. Autoridades municipales y departamentales proyectan que los casos seguirán aumentando, pues aún no se alcanzó el pico de esta cuarta ola. Estos son los centros de diagnóstico Covid-19 en la capital cruceña: 1.- Coliseo Santa Rosita. Calle Mataral, entre segundo y tercer anillo de la avenida Roca y Coronado. Horario: 7:00 a 19:00 (de lunes a domingo) 2.- Coliseo del Distrito Municipal 2. Calle Dávila, entre tercer y cuarto anillo de la avenida Paraguá y Mutualista. Horario: 7:00 a 19:00 (de lunes a domingo) 3.- Subalcaldía Distrito Municipal 9. Calle Guadalajara, avenida Nuevo Palmar. Horario: 7:00 a 19:00 (de lunes a domingo) 4.- Coliseo Las Orquídeas. Barrio Las Orquídeas, avenida Paurito. Horario: 7:00 a 19:00 (de lunes a domingo) 5.- Plaza del Estudiante. Avenida Cañoto, entre calle Libertad y avenida Monseñor Rivero. Horario: 8:00 a 15:00 (de lunes a domingo) 6.- Parque Aeronáutico. Entre la avenida Santos Dumont y El Trompillo (segundo anillo). Horario: 8:00 a 15:00 (de lunes a domingo) 7.- Hipermaxi Supercenter. Entre sexto y séptimo anillo, de la avenida Cristo Redentor. Horario: 8:00 a 15:00 (de lunes a domingo) 8.- Fidalga Cotoca. Carretera a Cotoca, kilómetro 5. Horario: 8:00 a 15:00 (de lunes a domingo) 9.- Sub Alcaldía del DM-7. Avenida General Campero, calle 7, entre la avenida Cumavi y Tres Pasos al Frente. Horario: 8:00 a 15:00 (de lunes a domingo) 10.- Hipermaxi Doble vía a La Guardia. Avenida, doble vía a La Guardia y cuarto anillo. Horario: 8:00 a 15:00 (de lunes a domingo) Red municipal de salud Este Centro de Salud 11.- 18 de Marzo. Avenida Final Cumavi, barrio Bolívar, zona Villa Primero de Mayo UV 87. Teléfono: 349-3919. Tipo de prueba: PCR-RT. Horario: 7:30 a 13:30 (de lunes a viernes) 12.- 25 de Diciembre. Avenida Che Guevara sexto anillo y radial 10, zona del Plan Tres Mil UV 104. Teléfono: 362-2308. Tipo de prueba: Antígeno Nasal. Horario: 7:30 a 19:30 (de lunes a viernes) 13.- Preventiva Sud. Avenida Pacífico, entre av. Transcontinental y calle Preventiva UV 160. Teléfono: 362-0313. Tipo de prueba: Antígeno Nasal. Horario: 7:30 a 13:30 (de lunes a viernes) 14.- Vida y Esperanza. Barrio Cupesí Terrado y Primavera, calle 7 Copas, zona Plan Tres Mil UV 156 A. Teléfono: 362-5952. Tipo de prueba: Antígeno Nasal. Horario: 7:30 a 13:30 (de lunes a viernes) 15.- Pueblo Nuevo. Avenida Paurito, entrando por el barrio Pueblo Nuevo. Teléfono: 708-34702. Tipo de prueba: Antígeno Nasal. Horario: 7:30 a 19:30 (de lunes a viernes) 16.- El Tatú. Barrio Alcoba Terrado III. Tipo de prueba: Antígeno Nasal. Horario: 7:30 a 13:30 (de lunes a viernes) 17.- San Pantaleón. Población de Paurito. Tipo de prueba: Antígeno Nasal. Horario: 7:30 a 13:30 (de lunes a viernes) Red Centro 18.- Santa Rosita. Avenida Piraí, calle Mataral, entre segundo y tercer anillo UV 30. Teléfono: 352-4833. Tipo de prueba: Antígeno Nasal. Horario: 7:30 a 19:30 (lunes a domingo) 19.- Virgen de Fátima. Avenida Fátima, antes del cuarto anillo UV 51. Teléfono: 352-6720. Tipo de prueba: Antígeno Nasal. Horario: 7:30 a 19:30 (lunes a domingo) 20.- Perpetuo Socorro. Avenida Busch, barrio Los Chinos, calle 7 UV 56. Teléfono: 352-6882. Tipo de prueba: Antígeno nasal. Horario: 7:30 a 19:30 (lunes a domingo) 21.- San Carlos. Calle Bernardo Gil, radial 27 UV 62. Teléfono: 343-5058. Tipo de prueba: Antígeno nasal. Horario: 7:30 a 19:30 (lunes a domingo) 22.- Elvira Wünderlich. Barrio Ramafa, avenida Pilcomayo, calle Yacuiba UV 27. Teléfono: 357-9524. Tipo de prueba: Antígeno nasal, PCR, Elisa y Prueba rápida anticuerpo. Horario: 24 horas (lunes a domingo) 23.- Roque Aguilera. Barrio McDonald, calle Antonio Barba y Vaca Guzmán, pasillo 1, UV 36. Teléfono: 337-7366. Tipo de prueba: Antígeno nasal. Horario: 7:30 a 13:00 (lunes a domingo) Red sur 24.- Centro Municipal DM 12. Avenida Blooming, barrio San Francisco Norte, zona Los Lotes, distrito 12 UV 170. Teléfono: 356-5100. Tipo de prueba: Antígeno nasal. Horario: 8:00 a 12:00 y 17:00 a 18:00 (de lunes a viernes) 25.- Sagrada Familia. Km 6 Doble Vía a La Guardia y avenida Marcelo Quiroga, barrio Berea UV 126. Teléfono: 354-7686. Tipo de prueba: Antígeno nasal. Horario: 9:00 a 10:00 y 16:00 a 17:00 (de lunes a viernes) y 9:00 a 11:00 (sábados y domingos). 26.- Los Olivos. Barrio Los Olivos, avenida 14 de Septiembre y calle 2, entre cuarto y quinto anillo UV 107. Teléfono: 356-3660. Tipo de prueba: Antígeno nasal. Horario: 7:30 a 9:00 (lunes a viernes) y 9:00 a 11:00 (sábados y domingos) 27.- Sante Sud. Barrio Alto Olivo, calle 9 UV 115. Teléfono: 356-0379. Tipo de prueba: Antígeno nasal. Horario: 10:00 a 11:00 y 16:00 a 17:00 (de lunes a viernes) 28.- Antofagasta. Barrio Antofagasta, entre avenida María Auxiliadora y avenida San Martín, entre quinto y sexto anillo UV 118. Teléfono: 358-0418. Tipo de prueba: Antígeno nasal. Horario: 7:30 a 9:00 29.- El Recreo. Urbanización El Recreo, calle 6 zona sureste, al lado de la cooperativa de agua. Teléfono: 328-0579. Tipo de prueba: Antígeno nasal. Horario: 7:30 a 9:00 (lunes a viernes) 30.- Palmasola. Cárcel de Palmasola. Tipo de prueba: Antígeno nasal. Horario: 10:00 a 12:00 Red Norte 31.- Lazareto. Barrio Lazareto, calle Corumbá, esquina Pailón UV 21. Teléfono. 346-1151. Tipo de prueba: Antígeno nasal, PCR y Elisa. Horario: 7:30 a 18:00 32.- Los Tusequis. Av. Alemania entre quinto y sexto anillo, barrio Los Tusequis. Teléfono: 344-2361. Tipo de prueba: Antígeno nasal. Horario: 7:00 a 13:00 (lunes a viernes) 33.- Centro Municipal DM 5. Barrio Palos Verdes UV 194. Teléfono: 322-6364. Tipo de prueba: Antígeno nasal, PCR y Elisa. Horario: 7:30 a 18:00 34.- 10 de Octubre. Av. Virgen de Luján, barrio 10 de Octubre UV 144. Teléfono: 349-8786. Tipo de prueba: Antígeno nasal, PCR y Elisa. Horario: 7:00 a 18:00 (lunes a viernes) 35.- Montero Hoyos: Distrito Municipal 15. Tipo de prueba: Antígeno nasal. Horario: 7:30 a 13:00 (de lunes a viernes) 36.- Cambódromo. Tipo de prueba: Antígeno nasal. Horario: 7:00 a 19:00 (de lunes a domingo) Para realizarse la prueba las personas solo deben presentar el carné de identidad porque el examen es gratuito.