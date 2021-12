Items fantasmas: Concejal Morón devela nueva lista de 4.195 contratos en la Alcaldía que será analizada por la Fiscalía





28/12/2021 - 15:19:09

El concejal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra por Comunidad Autonómica (C-A), Federico Morón, develó una nueva lista de 7.335 contratos laborales de la gestión de Angélica Sosa, de los cuales, 4.195 fueron observados porque tuvieron un cierto aval político, por lo que fueron presentados ante la Fiscalía en el marco de las investigaciones que se realizan en el caso “ítems fantasmas”. “La lista en particular que entregue a la Fiscalía que habla de 7.335 contratos laborales y de estos 4.195 tienen una observación. ¿Qué significa está observación? que dentro de una casilla ellos ponían (...) que se usaba con una caja de favores”, indicó el concejal, en entrevista con Bolivia TV. La lista que presentó Morón fue observada porque se detectó un posible aval político, con cierta cantidad de contratos que fueron destinados a los exconcejales, familiares, autoridades de partidos políticos, control electoral, entre otros. En esta nómina se observa a la persona beneficiaria, su salario y la entidad donde trabaja, e incluso muchas personas aún estarían en la Alcaldía. “Ponían, a la derecha, la cantidad de cargos para el exconcejal, para el familiar de una autoridad, para el partido político, para este control electoral, para este grupo de avanzada en campaña, porque la lista que yo tengo es de 2020, diciembre, a 2021, de diciembre, es decir todavía hay contratos vigentes”, detalló. Aseguró que la declaración del exfuncionario Javier Cedeño, quien guarda detención preventiva en Palmasola, valida su lista porque dio detalles e indicó que el señor Juan José Dorado, yerno de Sosa, tenía contratos a su nombre. “Una de las cosas que valida mi lista, es justamente la última declaración de Javier Cedeño, donde dice puntualmente que el yerno de la señora Sosa, Juan José Dorado, tiene 150 contratos a su nombre y en mi lista (…) el señor Dorado tiene 154 contratos”, acotó. Explicó que en su lista no detalló los nombres porque la Fiscalía le pidió no hacerlo para no invalidarla, y que solo se nombró a los más importantes y relevantes a medida que avanza la investigación. Ahora, esta lista es analizada por la Fiscalía. “Casi todos los exconcejales tenían su cantidad de contratos entregada por el Ejecutivo”, condenó. Según un reporte de BTV, en dicha lista existen exautoridades como Joaquín Crapuzzi, quien supuestamente avaló a dos personas para la Secretaría de Salud, entre otros implicados. Morón indicó que hablar de los 800 ítems fantasma es un error por es un número mayor y también son contratos laborales de personas que sí existen y que deben ser investigados, además de las contrataciones directas, licitaciones, entre otros. Lamentó que en esa gestión se haya dado estos contratos con la condición de no fiscalizar y apoyar la gestión. “Estamos en la punta del iceberg”, acotó.