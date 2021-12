Whatsapp se transforma y añade un servicio idéntico a Google Maps





28/12/2021 - 11:02:23

En el último año Whatsapp ha ampliado su oferta de funciones y servicios con el fin de convertirse en una aplicación que vaya más allá de la mensajería instantánea, hace unas semanas la aplicación empezó a implementar el pago y envío de criptomonedas; ahora bien, todo indica que la app de Meta está probando una herramienta para encontrar restaurantes y otro tipo de negocios cercanos a la ubicación del usuario. La noticia fue anunciada por el CEO de Whatsapp, Will Carthcart y el medio especializado Wabetainfo, quienes aseguraron que la nueva función estaría siendo probada por algunos usuarios de Sao Paulo, Brasil. ‘Bussiness Nearby’ contaría con una interfaz de búsqueda intuitiva donde los usuarios tendrán un campo de búsqueda, además de poder visualizar archivos, fotos o enlaces de dichos negocios cercanos. Esta herramienta permitiría filtrar los negocios entre restaurantes, supermercados, tiendas de ropa, entre otros. Una vez elegida la categoría, el usuario accederá a un listado de las tiendas que estén cerca, aunque no se ha especificado cuál será el rango exacto de esta búsqueda. “Como todo lo que hacemos en WhatsApp, hemos creado este sistema de forma privada: no registramos tu ubicación ni las empresas que ves” explicó el CEO de la compañía a través de su cuenta de Twitter. La función empezará a estar disponible en las versiones beta de Whatsapp para iOS y Android en los países que la compañía vaya habilitando la herramienta, aunque en realidad no existe una fecha exacta en la que empezará a aparecer. Por el lado de los negocios, los usuarios de Whatsapp Bussiness recibieron una actualización para contestar mensajes rápidamente a los clientes desde la barra de notificaciones, por lo que estas dos funciones se complementan y estarían enfocadas en fortalecer la comunicación entre los comercios y las personas. Este nuevo ‘mapa’ dejaría a Whatsapp compitiendo en algunos aspectos con otros servicios de navegación como Google Maps, Foursquare o TripAdvisor, por lo que todo apunta a que la compañía de mensajería instantánea se estaría alejando de la simplicidad para expandir su catálogo de servicios hacia otros horizontes. Ahora se pueden escuchar los audios de Whatsapp antes de enviarlos Whatsapp se ha actualizado con una novedosa función, pues aunque ya estaba disponible para los usuarios de la versión Beta, ahora todas las personas podrán reproducir las notas de voz antes de enviarlas. Esta actualización en los mensajes de voz está disponible para los usuarios de iOS y Android, por lo que no necesitará de ninguna aplicación de terceros, tan solo deberá tener la aplicación de Whatsapp actualizada a su última versión. Whatsapp había ya había anunciado una nueva interfaz de visualización de los audios, sin embargo, ahora esta grabación se podrá pausar y re-escuchar antes de enviarse, con el fin de que las personas se aseguren que quieren enviar ese mensaje. Aunque el proceso de grabación no sufrió ningún cambio, para hacer uso de esta nueva función deberemos deslizar hacia arriba cuando estemos grabando la nota de voz para así bloquear el micrófono. Cuando hayamos deslizado hacia arriba, aparecerá un nuevo recuadro que dará la posibilidad de parar el audio, es a partir de aquí que se tendrá acceso a la previsualización del mensaje de voz, el cual podrá escuchar las veces que quiera antes de enviarlo. En caso de que al escuchar el mensaje no lo queramos enviar, basta con dar click en el ícono de papelera para eliminarlo.