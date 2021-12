Un australiano tiene prohibido salir de Israel durante 8.000 años por la estricta y poco conocida ley de divorcio local





28/12/2021 - 09:24:15

Un padre australiano tiene oficialmente prohibido salir de Israel hasta el 31 de diciembre del año 9.999 o hasta que pague más de 2 millones de dólares en concepto de manutención infantil a raíz de una ley local de divorcio poco conocida a nivel internacional. Noam Huppert, de 44 años, se mudó a Israel en 2012 para estar más cerca de sus dos hijos pequeños, sin embargo, después de que su exmujer lo llevara ante los tribunales, quedó sujeto a una orden de suspensión de salida en su contra debido a su "deuda futura" en relación a ambos menores hasta que cumplan los 18 años. "El total, en el año 2013 eran aproximadamente 7,5 millones de séqueles (2,4 millones de dólares)", reveló el hombre, que desde entonces tiene prohibido abandonar el país durante 8.000 años por cualquier motivo, incluso por vacaciones o por trabajo. "Desde 2013 estoy encerrado en Israel", contó al portal news.com.au. "Soy uno de ellos" Según Huppert, él es uno de los varios ciudadanos australianos que han sido "perseguidos por el sistema de 'justicia' israelí solo porque estaban casados ​​con mujeres israelíes". Sacando a la luz su historia, busca advertir y "ayudar a otros australianos que pueden sufrir esta experiencia, que literalmente pone en peligro sus vidas". Por su parte, Marianne Azizi, una periodista británica independiente que intentó organizar una campaña para llamar la atención sobre este problema, señaló que es "casi imposible determinar" el número exacto de hombres afectados por esta ley, que podrían ser "cientos". "No pude obtener números de ninguna embajada extranjera", comentó. Azizi, cuyo marido también se quedó atrapado en Israel después de hacer una visita a sus hijos, señala que dicha legislación capta poca atención dentro del país y es muy poco conocida fuera de sus fronteras. "Más tarde me enteré de que los hombres sufrían en silencio y con vergüenza", aseguró la periodista en un libro que escribió sobre su experiencia con el sistema judicial israelí. Asimismo, Sorin Luca, director del documental 'No Exit Order', de 2019, que también se centra en esta problemática, agregó que la ley de manutención infantil del país y estas órdenes son "casi desconocidas en Occidente, ni son utilizadas por ningún país de la manera en la que se ejerce en Israel". "Una vez que un padre tiene la orden, puede ser encarcelado hasta por 21 días, tenga la capacidad de pagar o no, sin ninguna investigación de sus finanzas. Se espera que los hombres abonen el 100 % o incluso más de sus ingresos para pagar por sus hijos", aseguró Luca, señalando que una mujer israelí puede lograr "con facilidad" que se imponga tal medida contra su exesposo.