Agencia EFE: la detención de Añez lidera las diez noticias más importantes del año en Bolivia





27/12/2021 - 20:01:07

Opinión.- La detención preventiva de la expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez, el plan de vacunación contra la covid-19, la polarización social y política, el desempeño de la selección nacional en las eliminatorias de Catar 2022 y la violencia machista han marcado este 2021. Estas son algunas de las noticias más relevantes que han centrado la actualidad de Bolivia de este año. DETENCIÓN DE LA EXPRESIDENTA ÁÑEZ La expresidenta transitoria Jeanine Áñez fue aprehendida en marzo en el caso denominado "golpe de Estado" acusada de supuesta sedición, terrorismo y conspiración, un proceso que ha sido cuestionado por el trato de exsenadora que le da la Justicia y no de exmandataria, sus constantes quebrantos de salud que, incluso, la llevaron a causarse lesiones y las denuncias de su familia y de su defensa de "dilaciones" en la causa. Áñez, quien se considera una "presa política", ha denunciado su situación en organismos internacionales. Hace unos meses se le abrió otro caso llamado "golpe de Estado II" por supuesto incumplimiento de deberes y resoluciones contra la Constitución por el que se le dio otros seis meses de detención preventiva. El Gobierno considera Áñez que llegó al poder a través de un "golpe de Estado" y no por sucesión Constitucional en la crisis política y social de 2019. VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 En Bolivia se destaca el plan de inmunización contra la covid-19 que comenzó a finales de enero con el personal de salud de primera línea y se amplió progresivamente hasta incluir este mes a los menores de 5 a 11 años y por el que se han aplicado más de 9 millones de vacunas. La población en edad "vacunable" es de 10,2 millones de personas de los más de 11 millones de habitantes que tiene el país. Desde el próximo 1 de enero se deberá presentar el carné de vacunación para ingresar en lugares concurridos, como mercados, templos, centros educativos e instituciones públicas, entre otros. Además, el Gobierno de Luis Arce lideró una campaña internacional para la liberación de patentes de las vacunas ante la escasez de los inmunizantes a nivel mundial. POLARIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA Tras la crisis social y política de 2019 por las fallidas elecciones, Bolivia aún se mantiene polarizada entre personas que señalan que en ese año se vivió un supuesto "golpe de Estado" y quienes defienden que en las elecciones fallidas hubo un "fraude electoral" a favor de entonces presidente Evo Morales. Esa tensión se visibilizó en las constantes marchas del oficialismo y de la oposición o de las plataformas ciudadanas a lo largo de este año y en el Parlamento donde varias veces los legisladores llegaron a agredirse o insultarse, e incluso en el primer informe de gestión del presidente Luis Arce los parlamentarios opositores interrumpieron su mensaje con silbatos y comenzaron a gritarse entre ambos bandos. VIOLENCIA MACHISTA La violencia machista no da tregua en Bolivia, y en lo que va del año la Fiscalía registró 107 feminicidios y la mayoría de los casos suceden en el eje troncal del país, es decir La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Además las familias deben peregrinar buscando justicia ante los retrasos y las trabas en las investigaciones de los casos. Ante esta situación, las mujeres salieron a las calles exigiendo celeridad en los casos y se realizaron actividades simbólicas como que un grupo de cholitas escaladoras, las indígenas aimaras, lleven una bandera con mensajes contra la violencia y a favor del empoderamiento de la mujer hasta la cima del Sajama, la montaña más alta de Bolivia. LA VERDE AÚN SUEÑA CON CATAR La selección boliviana, al mando del venezolano César Farías, aún sueña con lograr un cupo para el Mundial Catar tras un desempeño volátil, pero con logros importantes como las goleadas por 4-0 a Paraguay y por 3-0 a Uruguay y el próximo año debe enfrentar a Venezuela, Chile, Colombia y Brasil. La Verde se encuentra octava con 15 puntos entre diez selecciones sudamericanas y aspira a llegar a la repesca ya que tiene dos unidades menos que Colombia y Perú y una menos que Chile y Uruguay. Además el artillero boliviano Marcelo Martins Moreno quedó como máximo goleador de las eliminatorias con nueve goles. EL INDEPENDIENTE, CAMPEÓN DEL FÚTBOL LOCAL Este año el Independiente Petrolero de Sucre se coronó campeón de la liga de fútbol local, un equipo que acababa de ascender al fútbol profesional y que logró su primer título, además de tener al máximo goleador del torneo, el argentino Martín Prost. El cuadro de Sucre llamó la atención de los medios al estar dirigido por una mujer, Jenny Montaño, quien es la presidenta del club y que impulsó a su equipo hacia el título y su próximo desafío será la Copa Libertadores. GLORIAS DEPORTIVAS INTERNACIONALES Deportes como el ráquetbol, el tenis y el atletismo también dieron alegrías a Bolivia gracias a los logros de Hugo Dellien, David Ninavia, Conrrado Moscoso y Roland Keller. El tenista Hugo Dellien que actualmente es 115 del mundo ganó el Abierto de Uruguay, el atleta David Ninavia, una de las promesas deportivas, logró una medalla de oro en la prueba de 5.000 metros en los Juegos Panamericanos Junior en Cali, mientras que Moscoso y Keller obtuvieron la medalla de plata en el mundial de ráquetbol. LA CAÍDA DEL GAS El gas natural por muchos años fue el principal producto de exportación y sustento de la economía boliviana y Brasil y Argentina son sus principales mercados, pero las ventas tuvieron descensos en valor y volumen. Ahora la minería supera las ventas de hidrocarburos alcanzando a los 4.740 millones de dólares y la India es el principal mercado para Bolivia. Además las ventas de productos no tradicionales de enero a octubre de este año lograron registrar 2.245 millones de dólares en los que destacan la soya y derivados, la joyería y la castaña, superando las ventas de hidrocarburos que llegaron en ese período a 1.940 millones de dólares, según datos oficiales. INDUSTRIALIZACIÓN DEL LITIO El Gobierno de Luis Arce buscó este año impulsar el anhelado proyecto de la industrialización del litio boliviano, ya que el país posee unas reservas de 21 millones de toneladas, una de las mayores de todo el mundo, la mayor parte en el salar de Uyuni en Potosí. El Gobierno puso en marcha un centro de investigación para desarrollar tecnología para industrializar el litio, por lo que se lanzó una convocatoria para que las empresas puedan probar su tecnología de extracción directa de litio (EDL) con las salmueras de los salares bolivianos. Ocho de veinte fueron seleccionadas para hacer la prueba piloto. Son empresas de Argentina, China, Estados Unidos y Rusia. PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Además de hacer frente a la covid-19, la reactivación económica es una de las principales premisas del Gobierno de Luis Arce, por lo que se aplicaron varias medidas como promover fideicomisos para impulsar la sustitución de importaciones, el retiro parcial de los aportes de jubilación o la creación de un impuesto a las grandes fortunas. Las autoridades resaltaron el crecimiento de 9,36 % en el primer semestre del año, tras la caída de 8,8 % en 2020 en medio de la pandemia y prevé que la economía boliviana crezca un 5,1 % en 2022. EFE