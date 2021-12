ATT aprueba el redondeo o fraccionamiento del uso de megas de internet





27/12/2021 - 19:17:55

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) aprobó este mes una resolución que determina el redondeo o fraccionamiento del uso de megas de internet para que las operadoras facturen a sus usuarios el precio más próximo, informó este lunes el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño. “Se trata de la resolución administrativa regulatoria de la ATT, la 585/2021 del 24 de diciembre de este año, que determina que la facturación del servicio de acceso a internet se cobre por volumen de datos; es decir que se realice un redondeo o fraccionamiento de 1 kilobyte (KB)”, dijo, en una rueda de prensa. La autoridad explicó que, mediante esa resolución, la finalidad del Gobierno es que se reduzcan los gastos del ciudadano, cobrándole solamente por los megas que consume al descargar fotografías, videos, documentos, entre otros. “Hay algunas operadoras que tienen evidentemente algunos paquetes. Si hay una fotografía que yo me bajo a mi celular y tiene 1 KB de consumo, lo que hace la operadora es redondearle a 2 KB porque ese es su plan”, señaló. Indicó que la resolución establece que en un plazo de 90 días calendario, las operadoras o proveedores de servicio de acceso a internet deberán adecuar sus sistemas de facturación al valor del redondeo. Por su parte, el director ejecutivo de la ATT, Néstor Ríos, explicó que el redondeo o fraccionamiento es la unidad de medida básica a ser aplicada para la facturación del consumo de datos. “¿Cuál es nuestro objetivo con esta medida?, es establecer un estándar único a todos los operadores para que hagan el redondeo o fraccionamiento del uso de megas del internet”, señaló. Enfatizó que con la medida se logrará que cada operador en el país, que actualmente aplica su propio criterio, efectué un redondeo “mínimo y más justo” tomando en cuenta que en la actualidad la pandemia del COVID-19 evidenció que el servicio de internet es fundamental. “Con esta medida el usuario pagará por consumo exacto; es decir, que yo pago por lo que consumo, ya no me imponen montos superiores o redondeos superiores”, remarcó el director de la ATT.