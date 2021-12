La Paz: Alcaldía autoriza fiestas de Año Nuevo hasta las 06:00, con vacunados y aforo al 75%





27/12/2021 - 16:46:15

La Alcaldía de La Paz autorizó este lunes las fiestas de Año Nuevo hasta las seis de la mañana del 1 de enero de 2022 y para los asistentes y propietarios se deberá controlar el certificado o carnet de vacuna anticovid; además el aforo será al 75% con medidas de bioseguridad en ambientes. Las disposiciones surgieron después de un acuerdo firmado por el alcalde Iván Arias con la asociación de propietarios de locales de fiestas. “Solo por esta vez los locales tienen permitido funcionar hasta las seis de la mañana, podrán trabajar locales que tengan permisos vigentes o que estén en trámite, menos los que han quedado suspendidos definitivamente”, afirmó el alcalde de La Paz en conferencia de prensa. Le reglamento para fiestas de fin de año fue consensuado con los representantes de dueños de locales de fiestas, luego que el viernes pasado fue paralizada la primera disposición del horario, aforo y control a vacunados debido a un leve incremento de contagios con Covid-19 en el municipio paceño. El domingo último hubo 78 contagiados, el sábado, 173; viernes, 162; en tanto, el jueves se reportó 204 casos de pacientes con la Covid-19, según datos oficiales de la Alcaldía de La Paz. “Los locales, bares, restaurantes y locales se comprometen a mantener niveles de vacunación e incentivos para la vacunación. No podrán entrar a locales gente que no esté vacunada. En entradas harán controles, nosotros haremos visitas esporádicas, ellos se comprometen a impulsar en publicidad, pedirán a la gente que esté vacunada”, agregó la autoridad municipal. Parte del convenio señala que los negocios nocturnos deberán corroborar la información informática del vacunado, con el carnet de identidad presentado. El personal de los locales también deberá exhibir el certificado de las dosis recibidas. El compromiso de los locales de fiestas es también garantizar servicios higiénicos inocuos y Arias instó a los propietarios a no compartir bebidas alcohólicas de un solo vaso. “Es un trato más personal, lo incentivarán”, agregó y dijo que la medidas de bioseguridad deben ser cumplidas con la desinfección de manos y superficies; además del uso del barbijo. El alcalde Arias y el secretario ejecutivo de la Asociación de Locales Nocturnos, Bares y Discotecas, Juan Burgoa, suscribieron el denominado “Acuerdo Por el Bien Común”, después de sostener una reunión para acordar los detalles del convenio. “Tenemos buenas noticias, hemos firmado este convenio como propietarios de expendio de bebidas alcohólicas, pedirles que nos ayude a que no incurramos todos con estas infracciones. Gracias alcalde”, afirmó Burgoa. Arias anunció que los negocios infractores serán suspendidos por un periodo o de manera definitiva. Precisó a que se puede retirar a la persona que no está vacunada o se suspende el festejo. Al respecto, el secretario municipal de Desarrollo Económico, Marco Agramont, adelantó que para la próxima gestión se gravarán multas pecuniarias de hasta 50.000 bolivianos pero para el viernes y sábado de Año Nuevo se quiere garantizar ambientes seguros. El alcalde Arias dijo que La Paz logró vacunar al máximo de la población en primera dosis sin la necesidad de amenazar con “cárcel”. Afirmó que las personas que sean sorprendidas con la falsificación del carnet de vacunación, serán pasibles a un proceso en la justicia ordinaria, pero esa responsabilidad está bajo tuición de otra institución estatal. El alcalde Arias también anunció el control a viviendas particulares que promuevan fiestas de masiva asistencia, con la exigencia de asistentes vacunados, aforo al 75% y medidas de bioseguridad.