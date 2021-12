Presidente dice que crecimiento del sistema financiero llegó a un 23% en la gestión 2021





27/12/2021 - 16:26:13

En 2021 el sistema financiero nacional presentó un crecimiento en liquidez del 23% respecto a la gestión 2020, llegando a un promedio mensual de Bs 11.911 millones, destacó este lunes el presidente Luis Arce Catacora, a través de sus redes sociales. “El 2021 fue de reactivación económica. Nuestro sistema financiero también muestra signos de recuperación, su liquidez creció 23% este año, respecto a 2020, y llegó a un promedio mensual de Bs 11.911 millones. Tenemos claro el camino para reconstruir la Patria”, escribió el jefe de Estado en Facebook y Twitter. Asimismo, resaltó que el sistema financiero sea solvente, principalmente por el repunte de los depósitos del público, que llegaron a Bs 208.016 millones a noviembre de este año. “Esto muestra que las y los bolivianos tienen más ingresos y su capacidad de ahorro también se incrementa”, indicó. El 8 de noviembre, en su informe de primer año de gestión, el presidente del Estado indicó que los ahorros del público en el sistema financiero nacional aumentaron a $us 30.448 millones a septiembre de 2021, respecto a los $us 29.191 millones al mismo periodo de 2020. Asimismo, la cartera de créditos incrementó a $us 28.518 millones a septiembre de 2021, en relación a los $us 27.915 millones al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con los datos de la autoridad. En días pasados, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, en su “Rendición Pública de Cuentas Final 2021 - Bolivia se reconstruye”, informó que a octubre de 2021 el ahorro de la población en el sistema financiero se incrementó en 8% y la cartera bruta de colocación de créditos en 4%.