Acto de amor: El motivo por el cual cada vez más hombres se practican vasectomías





27/12/2021 - 11:42:37

Infobae.- Después de que Andy y Erin Gress tuvieran su cuarto hijo, Andy decidió que era hora de “dar un paso adelante” y ayudar en la planificación familiar. Así que hizo algo que a algunos hombres les da escalofríos sólo de pensarlo: se hizo una vasectomía. Fue una mañana temprana del pasado invierno: un breve momento de paz, antes de hacer malabares para preparar a los niños para la escuela en línea y las llamadas de Zoom del trabajo. Vio por casualidad una noticia local sobre los descuentos que se ofrecían durante el “Día Mundial de la Vasectomía”. Pidió cita ese mismo día. Su mujer había tomado píldoras anticonceptivas, pero luchaba contra los efectos secundarios. Había trabajado como enfermera de noche durante cuatro embarazos, y la pareja tenía hijos de entre 2 y 11 años. “El procedimiento fue un alivio total, casi como la inyección de COVID, como si ahora estuviera a salvo”, dijo Gress, que trabaja en la enseñanza superior. “Quería ser un hombre”. Pero la acción de Gress no se refería sólo a su familia. También creía que debía hacer más para apoyar a su esposa y a otras mujeres que no creen que el gobierno deba decidir lo que hacen con sus cuerpos. “He visto el milagro de la vida”, dijo. “Pero también he visto a niños que nacen en la pobreza y la miseria y no tienen una oportunidad justa”. Con el Tribunal Supremo a punto de decidir el destino de Roe contra Wade el año que viene y con más de 20 estados preparados para prohibir o imponer restricciones al aborto en función de lo que decida el tribunal, algunos defensores de los derechos reproductivos dicen que es hora de que los hombres adopten un papel más activo tanto en la planificación familiar como en la lucha por los derechos reproductivos. En su propia forma de protesta, los legisladores estatales de Alabama, Illinois y Pensilvania introdujeron una legislación que pone de manifiesto el doble rasero de género con respecto a los derechos reproductivos. El representante estatal de Pensilvania, Chris Rabb (demócrata), presentó este otoño una legislación “paródica” en respuesta a la ley de Texas, que equivale a una prohibición casi total del aborto. La propuesta de Rabb obligaría a los hombres a someterse a una vasectomía tras el nacimiento de su tercer hijo o cuando cumplan 40 años, lo que ocurra primero. La ley se aplicaría permitiendo a los ciudadanos de Pensilvania denunciar a los hombres que no la cumplan, con una recompensa de 10.000 dólares. “Mientras las legislaturas estatales sigan restringiendo los derechos reproductivos de las mujeres, los hombres trans y las personas no binarias, debe haber leyes que aborden la responsabilidad de los hombres que las embarazan. Por lo tanto, mi proyecto de ley también codificará la ‘concepción ilícita’ para incluir cuando una persona ha demostrado negligencia en la prevención de la concepción durante el coito”, escribió Rabb en una nota sobre su propuesta, según informó el Keystone. Rabb, padre de dos hijos que se sometió a una vasectomía en 2008, señaló que sólo tuvo que discutir su elección con su esposa y su urólogo. El objetivo de su propuesta, dijo, era poner de manifiesto el sexismo, la doble moral y la hipocresía inherentes al debate antiabortista. Pero estalló de una manera que no esperaba. “Subestimé la virulencia de esta propuesta”, dijo Rabb en una entrevista, añadiendo que recibió miles de correos electrónicos llenos de odio, publicaciones en Facebook e incluso amenazas de muerte. “La idea de que un hombre tenga que soportar o incluso pensar en perder su autonomía corporal fue recibida con indignación, cuando todos los días las mujeres se enfrentan a esto y de alguna manera está bien que el gobierno invada los úteros de las mujeres y las niñas, pero debería estar fuera de los límites si se propone la vasectomía o se limitan los derechos reproductivos de los hombres”. Desde el 1 de diciembre, fecha en la que el Tribunal Supremo vio un caso que se espera que decida el futuro de Roe contra Wade, las redes sociales se han llenado de tuits, memes y ocurrencias que utilizan el humor irónico para señalar cómo casi nunca se habla del papel de los hombres en la reproducción. “¿Estás en contra del aborto? Hazte una vasectomía”, dice una pegatina para parachoques. Koushik Shaw, médico del Instituto de Urología de Austin (Texas), dijo que en su consulta se produjo un aumento del 15% de las vasectomías programadas tras la entrada en vigor de la prohibición del aborto en Texas el 1 de septiembre. Los pacientes están diciendo “‘Oye, en realidad estoy aquí porque algunos de estos cambios que [el gobernador Greg] Abbott y nuestra legislatura han aprobado realmente están impactando en nuestra toma de decisiones en términos de planificación familiar’, así que eso fue algo nuevo para mí como una razón - la primera vez, los pacientes están citando una ley estatal como su factor de motivación”, dijo Shaw. Los defensores dicen que quieren ser claros: no están promoviendo la vasectomía como un sustituto del derecho a abortar, ni creen que los hombres deban tener voz en la decisión de abortar. En 1976, el Tribunal Supremo dictaminó en el caso Planned Parenthood contra Danforth que ya no era necesario el consentimiento del padre para abortar, en gran medida por el riesgo de violencia o coacción en una relación. Los médicos que realizan vasectomías dicen que quieren que los hombres sean abiertos y se sientan cómodos hablando del procedimiento en lugar de retroceder horrorizados ante la idea, dijo Doug Stein, un urólogo conocido como el “Rey de la Vasectomía” por sus vallas publicitarias, posavasos y anuncios en las oficinas de manutención de niños de todo Florida. “Un acto de amor”, para sus parejas, “la forma definitiva de ser un buen hombre”, es como él y otros comercializan el procedimiento. “Es una tendencia notable en la comunidad de planificación familiar el reconocimiento y la promoción de la vasectomía y el control de la natalidad para los hombres, donde antes se consideraba más marginal”, dijo Sarah Miller, una doctora en medicina familiar que tiene una práctica privada en Boston y se unió al movimiento de Stein. Los avances en el procedimiento de 10 minutos sin aguja ni bisturí necesitan un impulso cultural y quizá algo de diversión para que los hombres sean menos tímidos cuando los médicos se acerquen a sus “trastos”, dijo Stein. Stein tiene una consulta de vasectomía y reversión de vasectomías a tiempo completo en Tampa y ha viajado por todo el mundo realizando el procedimiento. Se inspiró en su preocupación por el crecimiento de la población, pero también quería capacitar a los hombres para ser responsables. Stein, padre de dos hijos, se sometió a su propia vasectomía hace más de 20 años. Los médicos afirman que no se dispone de estadísticas fiables sobre el número de hombres que han solicitado vasectomías desde la prohibición de Texas y la vista del Tribunal Supremo de EE.UU. Pero, según Miller, ha visto un aumento de pacientes en la pequeña clínica que abrió en Boston hace menos de tres años porque no podía creer “la escasez de opciones para los hombres y las personas con partes masculinas.” En un momento dado, le dijeron que la vasectomía no se consideraba parte de la planificación familiar, y tuvo que hacer sus propias gestiones para obtener la formación necesaria. “Me alegra el corazón oír a los hombres decir: ‘Estoy muy nervioso, pero sé que esto no es NADA comparado con lo que ha pasado mi mujer’”, dijo en un correo electrónico. “Es indignante que no tengamos más opciones anticonceptivas para las personas con partes de hombre”, dijo Miller. “Hay incluso una sensación errónea de que el control de la natalidad no es cosa de hombres. Que no se puede confiar en los hombres, o que nunca estarían interesados, y eso ha llevado a la falta de financiación y desarrollo”, dijo. Los expertos afirman que es difícil involucrar a los hombres en el debate sobre el aborto, porque en el lado del derecho al aborto, los hombres no quieren ser vistos como si cuestionaran el derecho de la mujer a elegir. Y en el bando contrario al aborto, el procedimiento se considera un asesinato. Pero algunos defensores del derecho al aborto sostienen que los hombres tienen un gran interés en que el aborto sea legal y seguro, y “el hecho de que no estemos luchando con la misma intensidad que las mujeres es una vergüenza”, dijo Jonathan Stack, cofundador, junto con Stein, del Día Mundial de la Vasectomía. “La calidad de vida de millones de hombres se verá afectada negativamente si se quita este derecho a las mujeres”, dijo Stack, un documentalista que hizo una película sobre Stein llamada “El vasectomista”. Stack dijo que mientras filmaba el documental, preguntaba a los hombres: “¿Por qué eliges hacer esto?”. “Expresaban algo que rara vez se oye en las películas sobre hombres: amor o bondad o cuidado”, dijo. “Ya había llegado a creer que había una historia sobre la masculinidad que no se estaba contando: no la del poder y el control o la rabia, sino la de la alienación, la de las inseguridades, la de la incertidumbre y la del miedo”, dijo. “Ya sabemos que los hombres no siempre quieren usar condones, o no funcionan, o bueno, se los quitan”, dijo Esgar Guarín con un suspiro y una risa. Es un médico de familia que dirige SimpleVas en Iowa y que realizó la vasectomía de Gress. Guarín se formó con Stein y se unió a su movimiento. “Tenemos que invertir en ayudar a los hombres a entender lo fáciles y seguras que son las vasectomías”, dijo. Después de tener dos hijos, Guarín se hizo la vasectomía a sí mismo. También puso en marcha los “Clubes de Hombres Responsables”, grupos de chat en los que los hombres pueden compartir información como que el rendimiento sexual está bien después del procedimiento, y que “no les quita la hombría, sino que de hecho les hace ser mejores hombres”, dijo Guarín. Un hombre pidió una especie de “pasaporte de la vasectomía”, una carta de Guarín para demostrar a su mujer que el sexo estaría ahora libre de preocupaciones. Brad Younts, de 45 años, dijo que su esposa, Lizz Gardner, quiere que se convierta en un “evangelista de la vasectomía”, después de haberse sometido al “sencillo procedimiento” sin ningún problema. “Los hombres son grandes bebés. Teniendo en cuenta todo lo que sufren las mujeres: la menstruación, las pruebas de Papanicolaou, las visitas al ginecólogo”, dijo Younts, que vive en Chicago. “Estoy orgullosa de haberlo hecho. Y se lo conté a dos amigas que también lo están investigando”.